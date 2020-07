Podlaskie: Ogłoszone przetargi na odcinki S19 - tzw. obejście Bielska Podlaskiego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła w piątek trzy przetargi na projekt i budowę kolejnych odcinków trasy S19 Via Carpatia: Ploski-Haćki-Bielsk Podlaski Zachód-Boćki, które mają stanowić tzw. obejście Bielska Podlaskiego.

Odcinki Ploski-Haćki (od rzeki Narew), Haćki-Bielsk Podlaski Zachód i Bielsk Podlaski Zachód - Boćki to łącznie ok. 30 km przyszłej drogi ekspresowej S19. Jak podaje GDDKiA, będą stanowić obejście Bielska Podlaskiego od strony zachodniej, co pozwoli wyprowadzić z miasta ruch samochodów ciężarowych jadących tędy z północy na południe. Ruch ciężarówek zostanie na dk 66.

5 sierpnia przetargi ukażą się w Dzienniku Urzędowym UE, a oferty firmy mogą składać do 9, 11 i 14 września.

W sumie w Podlaskiem w procedurze przetargowej jest siedem odcinków S19 o długości 77,5 km. Ten międzynarodowy szlak komunikacyjny na połączyć północ z południem Europy.

Odcinek Ploski-Haćki to blisko 9 km planowanej drogi. Ma powstać 18 różnych obiektów inżynierskich, dwa miejsca obsługi podróżnych: Haćki Wschód i Haćki Zachód. "Niemal identyczny, jeśli chodzi o długość, jest fragment Haćki - Bielsk Podlaski Zachód (9 km). Na tym odcinku - ze względu na bliskość miasta - zlokalizowano dwa węzły - Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód" - podali drogowcy. Powstanie sidem wiaduktów. Odcinek Bielsk Podlaski - Boćki będzie miał nieco ponad 12 km. Powstanie węzeł Boćki i sześć wiaduktów.

Umowy z wykonawcami w tych przetargach mają być zawarte w 2021 r., a budowa ma się zacząć w 2022 r. i potrwać do 2024 r.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber poinformował w piątek na konferencji prasowej w Bielsku Podlaskim z udziałem władz wojewódzkich i samorządów z powiatu bielskiego, że międzynarodowa trasa Via Carpatia będzie miała ogromne znaczenie nie tylko dla poprawy warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także dla gospodarki.

Jak mówił, w budowie jest już Via Carpatia na odcinkach w Podkarpackiem na północ od Rzeszowa i w Lubelskiem na południe od Lublina. Dodał, że w fazie przetargów są odcinki na północ od Lublina, GDDKiA czeka na oferty w przetargach na projekt i budowę kilku odcinków w Podlaskiem.

"Jesteśmy bardzo konsekwentni w dążeniu (do) poprawy sieci dróg szybkiego ruchu. Jesteśmy bardzo konsekwentni w polityce zrównoważonego rozwoju, bo Via Carpatia oprócz tego znaczenia komunikacyjnego ma również ogromne znaczenie w podnoszeniu potencjału gospodarczego regionów, przez które przemierza" - mówił Weber.

Wiceminister Weber poinformował, że kwota przeznaczana na dwie obecnie największe inwestycje drogowe w Podlaskiem - na drogi S19 Via Carpatia i S61 Via Baltica to 15 mld zł. Podkreślił, że jeszcze nigdy w Podlaskiem na inwestycje drogowe nie było przeznaczanych tak dużych środków. Ocenił, że to "wymierny efekt" polityki zrównoważonego rozwoju, którą realizuje rząd PiS.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wyraził zadowolenie, że "niwelowane" są różne wieloletnie zapóźnienia w infrastrukturze komunikacyjnej, społecznej w regionie, realizowanych jest wiele inwestycji, także trasa Via Carpatia "staje się faktem", jest na etapie przetargów, zaawansowana jest budowa drogi S61. Ma nadzieję, że dzięki wszystkim tym inwestycjom "Europa będzie się jednoczyć w wymiarze północ-południe i wschód-zachód", a region dostanie impuls do rozwoju gospodarczego, turystyki, przemysłu.

Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski wskazał, że aby rozwiązać problemy komunikacyjne Bielska Podlaskiego prócz modernizacji drogi krajowej 66 i budowy S19 konieczna jest jeszcze budowa łącznika pomiędzy tymi drogami i ma nadzieję, że wkrótce te kwestie zostaną rozwiązane.

GDDKiA podała, że nie ma jeszcze rozstrzygnięć ws. przebiegu rozwiązań komunikacyjnych w rejonie miejscowości Studziwody. Są protesty mieszkańców, którzy złożyli odwołania do RDOŚ. Dodała, że 31 sierpnia ogłosi jeszcze przetarg na projekt i budowę podlaskich odcinków S19: Leszczka - Chlebczyn (na południu regionu) i Kuźnica - Sokółka na S19 powyżej Białegostoku.