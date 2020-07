Podlaskie: Ok. 17 mln zł kosztowała zakończona rozbudowa przejścia z Białorusią w Kuźnicy

Ok. 17 mln zł kosztowała zakończona rozbudowa drogowego przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy (Podlaskie). Główny efekt to znacznie większa przepustowość przejścia, szybsze odprawy i lepsze warunki pracy dla służb granicznych.

W ramach prac prowadzonych od 2018 roku rozbudowano przejście, na którym i po polskiej i po białoruskiej stronie granicy są teraz po cztery pasy odpraw w każdą stronę (były po dwa), powstały nowe i rozbudowano istniejące pawilony do prowadzenia odpraw, wartownia, przebudowano infrastrukturę techniczną przejścia, informatyczną, zamontowano wagi do badania samochodów ciężarowych oraz urządzenia, które mogą zatrzymać pojazd (system automatycznego blokowania ruchu).

Po przebudowie, w ciągu doby na przejściu w Kuźnicy można odprawiać do 1,2-1,3 tys. ciężarówek na dobę, podczas gdy przed rozbudową było to ok. 800 samochodów ciężarowych - poinformowała dyrektor wydziału infrastruktury w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Ewa Stachowicz.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował w czwartek na briefingu prasowym na przejściu w Kuźnicy, że wszystkie te prace zrealizowano w ramach dwóch projektów transgranicznych wspólnych z Państwowym Komitetem Ceł Republiki Białoruś, które były dofinansowane z UE z transgranicznego programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Łączna wartość obu projektów to łącznie ok. 17 mln zł. Prace prowadzono od lipca 2018 r.

Wojewoda mówił, że w 2019 r. granicę w tym miejscu przekroczyło 1,2 mln osób. "Naszą troską jest, aby to przejście było jak najbardziej przystosowane do tego wzmagającego się ruchu" - mówił Bohdan Paszkowski. Podkreślił, że chodzi też o jeszcze lepszą skuteczność, "szczelność" odpraw, szybkość i jakość kontroli granicznych, większe bezpieczeństwo, lepsze warunki pracy służb.

Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego Maciej Fiłończuk zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat ruch towarowy na przejściu w Kuźnicy zwiększył się kilkakrotnie. Podał przykład, że w 2004 r., gdy powstało przejście w Kuźnicy, odprawiano tam ok. 38 tys. pojazdów wywożących towary z Polski, teraz to ok. 170 tys., jeśli chodzi o przywóz to także wzrost z ok. 40 tys. do 120 tys. Podkreślał, że coraz więcej firm interesuje się też odprawą towarów.

Zastępca komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku płk Andrzej Stasiulewicz zaznaczył, że inwestycje na przejściu w Kuźnicy pozwolą służbom "zachować wysoki standard kontroli granicznej", wpłyną również na skuteczniejszą ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Wojewoda Bohdan Paszkowski podkreślał, że prowadzone są też w Podlaskiem inne inwestycje służące poprawie infrastruktury na granicach. Wymienił m.in przebudowę dworca w Kuźnicy, prace na przejściu kolejowym z Białorusią w Siemianówce. Zaznaczył, że wszystkie kwestie związane z ruchem granicznym są istotne dla rozwoju województwa podlaskiego.