Podlaskie: Około 50 godzin czekają w sobotę kierowcy tirów na przejściu granicznym w Bobrownikach

Około 50 godzin muszą w sobotę czekać kierowcy tirów, którzy chcą wyjechać na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach. W kolejce stoi 900 pojazdów - poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa. W piątek było podobnie.

W ciągu ostatniej dwunastogodzinnej zmiany na Białoruś wyjechało 115 ciężarówek - podała PAP podlaska KAS.

Ze względu na tak długą kolejkę (piątek wieczorem było to ok. 20 km) obowiązuje strefa buforowa, aby ruch na dojeździe do granicy był sprawny. Strefa obowiązuje przed Waliłami Stacją na drodze krajowej nr 65. W miarę prowadzonych odpraw, samochody są sukcesywnie przepuszczane przez służby z jednej części strefy do drugiej. Kierowców informują o tym np. komunikaty z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).

Od listopada 2021 r. Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. Wtedy, z powodu kryzysu migracyjnego, zawieszono do odwołania odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy. Przez wiele tygodni w Bobrownikach utrzymywały się długie, sięgające kilkudziesięciu kilometrów i nawet trzech dni oczekiwania, kolejki ciężarówek wyjeżdżających z Polski.

Sytuację zmieniły najpierw ograniczenia związane z unijnym embargiem na towary, które mogłyby być wykorzystane do działań wojennych Rosji wobec Ukrainy, a później wprowadzony w połowie kwietnia w ramach sankcji gospodarczych zakaz transportu drogowego na terytorium UE przez przewoźników z Rosji i Białorusi.

Ruch zmalał do tego stopnia, że przez kilka tygodni odbywał się praktycznie bez kolejek, jedynie w niektóre dni trzeba było poczekać na odprawę godzinę lub dwie. Od połowy maja kolejki utrzymują się ponownie.

