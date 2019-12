Podlaskie: Organizacje społeczne przeciwne ewentualnym planom wycinki 29 ha lasu pod cmentarz

Kilka organizacji społecznych sprzeciwia się ewentualnej wycince ok. 29 ha Lasu Turczyńskiego koło Białegostoku, by powstał tam cmentarz. Decyzję ws. odlesienia tego terenu - co umożliwiałoby wycinkę - ma podjąć minister klimatu. Pozytywne opinie w sprawie odlesienia wydały gmina Choroszcz i urząd marszałkowski.

W czwartek przeciwnicy planowanej wycinki zaapelowali o wsparcie do wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, chcą też spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.

Protestujący podkreślali w czwartek na konferencji prasowej przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, że Las Turczyński ma status lasu ochronnego, jest ważnym miejscem dla mieszkańców, klimatu i jakości powietrza w mieście. Proponują, by cmentarz zlokalizować w innych miejscach, nieleśnych; propozycje kilkunastu lokalizacji na terenie miasta Białegostoku i gminy Choroszcz przygotował im urbanista.

Gmina Choroszcz pracuje nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Turczyna na granicy z miastem Białystok i gminą Juchnowiec na wniosek, który w styczniu 2018 r. złożyła Archidiecezja Białostocka.

Przeciwko wycince lasu protestują: Inicjatywa dla Białegostoku, Stowarzyszenie Okolica, Federacja Organizacji Pozarządowych miasta Białystok, Instytut Działań Miejskich, Ratujmy Zwierzyniec, Fundacja M.I.A.S.T.O, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Katarzyna Sztop-Rutkowska z Inicjatywy dla Białegostoku poinformowała, że zebrano już w całym kraju ok. 11,5 tys. podpisów pod elektroniczną petycją do ministra klimatu w obronie lasu, trwa również akcja wysyłania e-maili do ministra, by - jak mówiła - zwrócić uwagę ministra na sprawę. Poinformowała, że do ministra klimatu została wysłana cała dokumentacja tej sprawy zebrana przez tzw. stronę społeczną. Dodała również, że w przyszłym tygodniu przeciwnicy wycinki chcą rozmawiać z kurią metropolitalną w Białymstoku.

Małgorzata Grabowska-Snarska ze stowarzyszenia "Okolica" mówiła dziennikarzom, że lokalizowanie inwestycji celu publicznego - jakim jest cmentarz oraz usług komercyjnych z tym związanych na terenie lasu o statucie ochronnym - może być "niebezpiecznym precedensem, który zagrozi także lasom w całej Polsce". Podkreśliła, że to gmina Choroszcz - na podstawie decyzji ministra o odlesianiu - będzie podejmować dalsze decyzje.

Agnieszka Maszkowska ze Stowarzyszenia Okolica przypomniała, że sprawa odlesienia terenu w Lesie Turczyńskim pod cmentarz już raz była procedowana w 2007 r. z wniosku prezydenta Białegostoku, ale wówczas zgody na odlesienie nie wydano. W jej ocenie, od tamtego czasu sytuacja się nie zmieniła, dlatego mieszkańcy apelują do ministra, by tej zgody nie wydawał.

Maszkowska argumentowała, że Las Turczyński jest dla mieszkańców ważny. Przypomniała, że są tam prowadzone działania edukacyjne, powstała ścieżka edukacyjna, organizowane jest sprzątanie tego miejsca. "Czynimy od wielu lat starania, by ten las pozostał, gdyż jest dla nas jako mieszkańców okolicznych terenów bardzo ważny" - powiedziała. Katarzyna Sztop-Rutkowska dodała, że Las Turczyński i Las Solnicki to "dwa płuca" miasta Białystok i sąsiednich gmin.

Cały Las Turczyński ma powierzchnię ok. 160 ha, teren należy do Skarbu Państwa - podaje gmina Choroszcz. Gmina podkreśla, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest na samym początku procedur.

"Mówiąc językiem bardziej potocznym to jest dopiero +rozpoznanie tematu+. Ponieważ proces jest w toku i żadne wiążące oraz ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, bo na tym etapie zapaść nie mogą, tym bardziej więc nie zapadły decyzje o szeroko dyskutowanej publicznie wycince drzew" - poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka prasowa burmistrza Choroszczy Urszula Glińska.

Gmina nie ma informacji, kiedy mogą zapaść decyzje ministerialne w tej sprawie.

Interpelacje w sprawie Lasu Turczyńskiego składają również podlascy posłowie.