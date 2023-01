Podlaskie: Ostatnie konkursy na unijne dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Unijne dotacje będą mogły uzyskać samorządy w konkursie, który w środę ogłosi urząd marszałkowski w Białymstoku. Do podziału będzie 6 mln zł. To jeden z ostatnich konkursów w ramach kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka marszałka woj. podlaskiego Izabela Smaczna-Jórczykowska, konkurs, którego szczegóły zostaną ogłoszone w środę, 25 stycznia, adresowany jest do samorządów. Dostępne do uzyskania pieniądze z puli 6 mln zł będą mogły zostać wykorzystane m.in. na urządzenie terenu wypoczynkowego, ścieżki dydaktycznej, parku kieszonkowego, ogrodu deszczowego, łąki kwietnej, ale też na dach czy elewację z wykorzystaniem zieleni.

W lutym urząd marszałkowski w Białymstoku ogłosi jeszcze konkurs na dotacje dla samorządów, w którym będzie można pozyskać pieniądze na energooszczędne oświetlenie w obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem ulicznym. Na ten cel przeznaczono 17 mln zł.

"To już ostatnie konkursy w ramach RPOWP, dlatego serdecznie zachęcam do skorzystania nich. Zarówno wymiana oświetlenia ulicznego, jak i budowa parków kieszonkowych czy łąk kwietnych to ważne inwestycje w każdej gminie, stąd liczymy na duże zainteresowanie samorządów" - podkreślił marszałek woj. podlaskiego Artur Kosicki.

Urząd marszałkowski poinformował, że w ramach RPOWP być może zostanie jeszcze ogłoszony konkurs na inwestycje w podlaskich przedsiębiorstwach. Ponadto Lokalne Grupy Działania ogłaszają pojedyncze konkursy z przeznaczonych na LGD środków.

Na lata 2014-2020 województwo podlaskie w ramach programu regionalnego (RPOWP) miało do dyspozycji ok. 5 mld zł (877,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 336 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Urząd marszałkowski w Białymstoku podsumowywał w listopadzie 2022 r., że w ramach RPOWP podpisano ponad 5 tys. umów na dotacje po 850 konkursowych naborach. Z pieniędzy korzystały samorządy, przedsiębiorstwa, uczelnie, szkoły, szpitale, placówki kultury oraz organizacje pozarządowe. Firmy inwestowały, powstawały nowe miejsca pracy.

Urząd informował wtedy, że wsparcie dostało ponad 3,5 tys. firm i powstało ponad 4,3 tys. nowych miejsc pracy. Samorządy przygotowały pod inwestycje ponad 120 ha gruntów z odpowiednią infrastrukturą. Powstało ponad 14 tys. różnych jednostek do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ponad 1,5 tys. gospodarstw domowych zmodernizowało źródła energii. Powstało także m.in. ponad 3,4 tys. nowych miejsc w przedszkolach, 344 szkoły dostały nowy sprzęt informatyczny, a blisko 60,6 tys. uczniów rozwijało kompetencje kluczowe.

W ramach programu wsparcie otrzymało 15 tys. osób bezrobotnych i ponad 16 tys. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Prawie 3,7 tys. osób dostało dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Na lata 2021-2027 w ramach nowego programu regionalnego pod nazwą Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) województwo będzie miało z UE 1,3 mld zł - również z dwóch funduszy. Wcześniej w styczniu br. marszałek Artur Kosicki zapowiadał przy okazji inauguracji tego programu, że pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w drugiej połowie tego roku.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl