Podlaskie: Pierwsze czytanie projektu budżetu regionu - głosowanie 21 grudnia

Prawie 545,9 mln zł dochodów, ponad 97 mln zł deficytu zakłada projekt budżetu województwa podlaskiego na 2021 r. W budżecie ujęty jest też fundusz wsparcia gmin i powiatów, a także rezerwa covidowa. W poniedziałek w ramach pierwszego czytania omawiali go radni sejmiku.

Głosowanie nad projektem ma się odbyć 21 grudnia.

Z zaprezentowanego przez skarbnika województwa Pawła Jungermana projektu budżetu wynika, że wydatki są planowane na poziomie 643,1 mln zł.

W budżecie są zaplanowane różne rezerwy w łącznej wysokości 22,8 mln zł. 10 mln zł z tej rezerwy ma być przeznaczone na nowość w podlaskim budżecie - fundusz wsparcia gmin i powiatów, w ramach którego samorząd województwa chce dokładać do różnych inwestycji gmin i powiatów, a np. 5 mln zł to tzw. rezerwa covidowa.

Skarbnik województwa poinformował, że np. 47 mln zł z deficytu ma być pokryte z kredytów, 5,8 mln zł będzie pochodziło ze spłat pożyczek udzielonych w poprzednich latach, 40,9 mln zł z nadwyżek na rachunku bieżącym (wynikających z rozliczeń kredytów z poprzednich lat).

Z omawianej w poniedziałek wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2021-2041 wynika, że na koniec roku 2021 r. zadłużenie województwa ma wynieść - pod warunkiem zaciągnięcia planowanego kredytu - 335,7 mln zł i - jak poinformował Jungerman - będzie spadać od 2024 r.

Projekt budżetu województwa podlaskiego na 2021 r. zakłada, że np. 38 mln zł ma trafić na transport kolejowy, 15 mln zł na komunikację autobusową, 40 mln zł na remonty na drogach wojewódzkich, a kolejne 67,5 mln zł ma być przeznaczone na wkłady własne do inwestycji na drogach dofinansowanych z UE, 25,5 mln zł na ochronę zdrowia, 75 mln zł na kulturę, z czego 10,5 mln zł na planowany remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Cały rozłożony na kilka lat remont teatru ma kosztować 56 mln zł.

Większość w podlaskim sejmiku ma Zjednoczona Prawica.

Marszałek Artur Kosicki (PiS) zaznaczył, że trwa konstruowanie różnych funduszy i programów zewnętrznych, w tym rządowych, z których chce przy różnych przedsięwzięciach korzystać samorząd województwa, dlatego wiadomo, że budżet będzie się zmieniał.

Kosicki ocenił, że projekt budżetu na 2021 r. jest tak skonstruowany, że może być zrealizowany bez pieniędzy unijnych z przyszłej perspektywy finansowej UE i nie zależy od weta polskiego rządu ws. nowego budżetu UE.

"To, co jest w budżecie, wpisane na 2021 r. jest z naszych środków, bądź z tej kończącej się perspektywy finansowej, która jest niezagrożona" - mówił Kosicki. Dodał, że środki unijne wpływają regularnie do budżetu. Dodał, że trwają też rozmowy z Komisją Europejską na temat przyszłych projektów, w nowej perspektywie. Region czeka na kształt nowych programów, z których chce korzystać.

Kosicki dodał, że wierzy, iż obecne programy, z których region zdobywa fundusze i z nich korzysta będą kontynuowane. "Z naszego punktu widzenia nie widzę żadnego zagrożenia, żeby było coś nie tak, z punktu widzenia tego, co się dzieje u góry"- mówił marszałek.

Artur Kosicki mówił radnym, że trwają rozmowy i prace z Komisją Europejską i nie widzi, aby "było o co się martwić". "Widać, że idzie to w dobrym kierunku. To zostawiam, to jest kwestia rządu i KE. Wiem, jaka jest sytuacja, ale myślę, że będzie wszystko dobrze" - mówił marszałek.

Radni PSL chcieli, aby sejmik województwa podlaskiego zajął stanowisko wzywające polski rząd do przyjęcia budżetu UE. Sejmik - w głosowaniu - nie przyjął tej sprawy do porządku obrad. Szef klubu ludowców Cezary Cieślukowski podkreślał, że fundusze unijne - także te na odbudowę i wsparcie po pandemii - są województwu podlaskiemu bardzo potrzebne do rozwoju. Mówił, że środki z UE np. w wydatkach majątkowych z 2020 r. stanowią połowę środków w budżecie.

"Konstatacja jest taka: bez środków europejskich my nie mamy szans jako województwo na normalny rozwój społeczno-gospodarczy, a jeszcze w kontekście występowania skutków koronawirusa. Można by rzec, że grozi nam, jeżeli nie recesja, to bynajmniej stagnacja gospodarcza i narastanie problemów społecznych"- mówił Cieślukowski. "Te pieniądze są nam bardzo potrzebne" - mówił o nowych funduszach unijnych były marszałek województwa za czasów koalicji PO-PSL Jarosław Dworzański.

Łączna kwota z UE planowana na 2021 r. w budżecie województwa w debacie nie padła. W projekcie budżetu jest zapis, że dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków UE mają wynieść 88 mln zł, a w strukturze dochodów budżetu podano, że środki europejskie mają stanowić 16,1 proc.