Podlaskie: PKP PLK zmodernizują perony w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej

Ponad 5,5 mln zł ma kosztować modernizacja peronów na stacjach w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej - poinformowały w czwartek na konferencji przedstawiciele PKP PLK. Inwestycje mają być gotowe w trzecim kwartale tego roku.

Środki na te inwestycje pochodzą z rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK).

Jak mówił w czwartek na konferencji dyrektor biura standaryzacji i utrzymania PKP PLK Michał Polak, głównym celem programu jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego oraz zwiększenie dostępności do kolei dla lokalnej społeczności. Powiedział, że program realizowany jest w całej Polsce, na liście podstawowej jest 185 zadań.

12 z nich zrealizowanych zostanie w województwie podlaskim na łączną kwotę 21,5 mln zł - poinformował Polak. Mówił, że w czwartek zostały podpisane umowy na dwie ostatnie inwestycje dotyczące peronów w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej, które opiewają odpowiednio na ponad 3 mln zł i przeszło 2,5 mln zł. Dodał, że dwa zadania już zostały zrealizowane, a osiem jest w trakcie. Wszystkie mają być gotowe w III kwartale tego roku.

Inwestycje w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej będą polegać na wydłużeniu i podniesieniu peronów. "To oczywiście pozwoli na poprawę infrastruktury oraz dostosowanie jej do wymogów osób o ograniczonej możliwości poruszania się, pozwoli też na wygodny i bezpieczny dostęp mieszkańców do infrastruktury kolejowej" - mówił Michał Polak.

Obecni na konferencji samorządowcy i przedstawiciele wojewody podkreślali duże znaczenie takich inwestycji dla rozwoju tych miejsc. Wicewojewoda podlaska Bogusława Szczerbińska mówiła, że modernizacja i budowa nowych peronów w mniejszych ośrodkach pozwoli na skomunikowanie ich z większymi miastami; dzięki temu miejsca te będą bardziej dostępne dla turystów oraz inwestorów.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz zwrócił uwagę, że transport kolejowy to w jego miejscowości jedyny pewny transport dla mieszkańców, który dowozi ich do pobliskich większych miejscowości do pracy czy np. w celach turystycznych do Augustowa. "Przebudowa kompleksowa peronów i dworca w Dąbrowie Białostockiej daje nam ogromną możliwość rozwoju i polepszenia sytuacji i życia mieszkańców gminy" - ocenił.

Marka Augustowa w całym kraju wiąże się z turystyką - wskazał zastępca burmistrza tego miasta Sławomir Sieczkowski. "To jest bardzo ważne, bo wiemy, ilu turystów przyjeżdża do Augustowa, ilu mieszkańców korzysta z tych przystanków" - dodał.

W ramach inwestycji, oprócz podwyższenia peronów i ułatwień dla osób z ograniczoną mobilnością, miejsca te zyskają także nowe wiaty, ławki, oznakowania. Staną tam m.in. stojaki na rowery.

W Podlaskiem inwestycje w ramach programu modernizacji lub budowy peronów realizowane są przede wszystkim na linii Sokółka-Suwałki. Zmodernizowanych będzie dziewięć przystanków - oprócz peronów w Augustowie i Dąbrowie Białostockiej, także m.in. w miejscowości Sidra, Różanystok i Gliniszcze - powiedział dziennikarzom Tomasz Łotowski z PKP PLK.

Zakończyły się już inwestycje przystanków na trasie Białystok-Czeremcha. Łotowksi mówił, że chodzi o perony w Kleszczelach i Suchowolcach. Na tej linii zmodernizowany zostanie jeszcze peron w Gregorowcach.

