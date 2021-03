Podlaskie: Podpisana umowa z firmą PORR na projekt i budowę S19 Kuźnica-Sokółka

Firma PORR Polska za 526,2 mln zł zaprojektuje i zbuduje ok. 16-km odcinek drogi S19 Kuźnica-Sokółka (Podlaskie). W piątek, z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Rafała Webera, na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kuźnicy podpisano umowę w tej sprawie.

Realizująca inwestycję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że powstanie łącznie 15,8 km drogi dwujezdniowej ekspresowej Kuźnica-Sokółka z czego 10,5 km będzie ekspresówką, a 5,2 km w standardzie drogi głównej przyspieszonej. Cała droga ma być dostosowana do ciężkiego ruchu.

S19 w Podlaskiem będzie się zaczynać od Kuźnicy. Przy samym przejściu granicznym powstanie sześć pasów ruchu: dwa przy wjeździe do Polski, cztery w stronę wyjazdu na Białoruś. Będą dwa węzły drogowe: Kuźnica i Sokółka Północ. Powstanie 12 różnych obiektów inżynierskich, w tym most na rzece Łosośna, jeden wiadukt kolejowy. Będzie kilka miejsc obsługi podróżnych: Popławce( dla wjeżdżających do Polski) i Wojnowce - dla wyjeżdżających na Białoruś.

W Wojnowcach ma powstać System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych. Będzie tam parking dla 860 tirów i 210 aut osobowych, autobusów, będą ładowarki do aut elektrycznych - poinformował dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski. Wszystko ma poprawić obsługę ruchu granicznego.

Budowa drogi ma się zacząć w trzecim kwartale 2022 r., a zakończyć na przełomie 2024 i 2025 r.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powtórzył, że realizacja S19 to spełnianie obietnic złożonych przez rząd, jest to droga oczekiwana od wielu lat. "Ta odnoga Via Carpatii będzie zrealizowana do 2025 r., podobnie jak cała Via Carpatia w Polsce. Jak cała droga, która ma być - i będzie - tym motorem rozwoju całego regionu" - mówił Adamczyk i dodał, że na rozwój dzięki tej drodze liczy wschodnia Polska i wiele państw od Litwy przez Słowację, Węgry, Rumunię, Słowenię, Chorwację, Grecję.

Wiceminister Rafał Weber dodał, że trasa S19 to "strategiczny szlak komunikacyjny" w Polsce północno-wschodniej, południowo-wschodniej. Przypomniał, że w 2017 r. zapewniono środki na budowę całej tej trasy poprzez zwiększenie przez rząd kwoty w Krajowym Programie Drogowym. Podkreślił, że trasa ta "otworzy komunikacyjnie" regiony, przez które przebiega i będzie impulsem do rozwoju gospodarki na tym terenie.

"(...) bez dobrej komunikacji trudno myśleć o rozwoju gospodarczym poszczególnych fragmentów naszego państwa" - dodał wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. Dodał, że odcinek Kuźnica-Sokółka S19 jest fragmentem ważnej międzynarodowej trasy komunikacyjnej.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski ocenił, że inwestycja na S19 poprawi komfort przekraczania granicy z Białorusią w Kuźnicy, cała infrastruktura drogowa poprawi także ogólne warunki do walki z przemytem towarów. Przypomniał, że polsko-białoruskie drogowe przejście graniczne (na zewnętrznej granicy UE) to ważne miejsce dla międzynarodowego transportu - ostatnio rozbudowane dzięki środkom z programów transgranicznych. Przybyło pasów odpraw, przebudowano infrastrukturę. Od 2018 r. wydano ten cel łącznie ok. 20 mln zł.

"Cieszę się, że te lepsze warunki, które stworzyliśmy dla funkcjonowania służb: KAS i Straży Granicznej, będą miały odzwierciedlenie i w układzie drogowym" - mówił wojewoda. Zaznaczył, że w związku z pandemią, ruch na przejściu w Kuźnicy jest mniejszy, zwłaszcza osobowy, ale przewóz towarów "rozwija się" i jest to "dobry prognostyk" do współpracy ze Wschodem, mimo ostatnich problemów, "perturbacji politycznych" w kontaktach z Białorusią i tego co się dzieje na Białorusi.

GDDKiA podsumowała, że zawarta w piątek umowa to piąty podpisany kontrakt z przetargów ogłoszonych na S19 w Podlaskiem w 2020 r. Łącznie w realizacji jest teraz 56 km tej trasy w regionie jako drogi ekspresowej i ponad 18 km na drogach krajowych ( dk 19 i dk65), które też są elementami Via Carpatii. Łącznie GDDKiA realizuje 10 odcinków S19.

