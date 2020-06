Podlaskie: Podpisano umowę na finansowanie 21 linii autobusowych PKS Nova

9,8 mln zł będzie kosztować 21 linii autobusowych w Podlaskiem, które od lipca 2020 r. będzie realizować spółka samorządu województwa podlaskiego PKS Nova. W piątek w Białymstoku marszałek województwa Artur Kosicki i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisali umowę w tej sprawie.

Prawie 5,8 mln zł na ten cel to pieniądze z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 4 mln zł z budżetu województwa podlaskiego - poinformowano na konferencji prasowej w Białymstoku z udziałem m.in. wiceministra infrastruktury Rafała Webera.

Wiceminister mówił, że głównym celem FRPA jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Przypomniał, że FRPA ma wspierać samorządy w organizacji przewozów autobusowych "tak, aby każdy mieszkaniec nawet najodleglejszej, małej miejscowości mógł w bezpieczny sposób dotrzeć do stolicy gminy, powiatu, czy tak jak w tym przypadku do stolicy województwa", dojechać do lekarza, szkoły czy pracy. Podkreślał, że dobra komunikacja to lepsza jakość życia mieszkańców.

Weber poinformował, że - mimo epidemii (z czym wiąże się mniejsza liczba pasażerów) - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów, które "nadal" chcą z niego korzystać.

Poinformował, że po drugim majowym naborze, w całym kraju były złożone wnioski na 2,5 tys. linii autobusowych. "To pokazuje, że ten program jest potrzebny, że ten program jest wykorzystywany i że ten program ma naprawdę przed sobą bardzo dobrą przyszłość" - ocenił Weber. Dodał, że program będzie usprawniany.

Wojewoda Bohdan Paszkowski przypomniał, że w Podlaskiem w majowym naborze samorządy złożyły 11 wniosków na organizację 37 połączeń - na ok. 2,7 tys. km linii. 21 z tych połączeń na ok. 2 tys. km to projekt samorządu województwa. Przypomniał, że zwiększono również z 1 do 3 zł dopłatę do tzw. wozokilometra. Paszkowski podkreślił, że ma nadzieję, że organizacja tych wszystkich linii wpłynie na większą dostępność komunikacyjną regionu dla mieszkańców, co przełoży się również na rozwój gospodarczy.

Marszałek Artur Kosicki poinformował, że do końca 2020 r. autobusy, które zaczną funkcjonować od lipca, połączą różne miejscowości z Białymstokiem, ale też różne miejscowości pomiędzy sobą. Mówił, że samorząd województwa dba o to, by województwo nie było wykluczone komunikacyjnie. Deklarował także, że spółka PKS Nova będzie rozwijana.

Od 1 lipca do końca 2020 r. autobusy PKS Nova mają m.in. wrócić na trasy: z Białegostoku do Hajnówki, Goniądza, Suwałk, Siemiatycz, Ciechanowca czy np. z Suwałk do Puńska, Sejn czy Grajewa.