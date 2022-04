Podlaskie: Połączenie Łapy-Śniadowo-Łomża w programie Kolej Plus

Połączenie kolejowe Łapy-Śniadowo-Łomża na Podlasiu ma zostać po latach odtworzone w ramach inwestycji dofinansowanej z rządowego programu Kolej Plus. Pociągi mają wrócić na tę trasę po ok. 30 latach - poinformowano w piątek na konferencji prasowej w Łapach.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że inwestycja ta jest wśród 34 rekomendowanych do realizacji w całej Polsce.

W ostatnich dniach Rada Ministrów zaktualizowała program Kolej Plus, zwiększając jego budżet z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Inwestycje mają być realizowane do 2028 r. Państwo - poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA - będzie finansować 85 proc. kosztów inwestycji, pozostałe 15 proc. mają wnieść samorządy województw.

"Dzięki aktywności samorządu województwa i wsparciu rządu będziemy mogli realizować inwestycję, która będzie przywracać ruch pasażerski po prawie 30 latach między (...) Białymstokiem - przez Łapy do Śniadowa, do Łomży ostatecznie" - powiedział wojewoda podlaski.

Paszkowski dodał, że inwestycja wpisuje się w szereg innych inwestycji infrastrukturalnych, które obecnie w regionie są realizowane po latach zaniedbań i zapóźnień. Podkreślił, że są one konieczne do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, a to podstawa do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

"Oczekujemy, że dzięki temu projektowi (...) dostępność komunikacyjna naszego województwa będzie się bardzo istotnie zwiększać zarówno w zakresie ruchu drogowego, kołowego, jak i ruchu kolejowego" - powiedział Paszkowski.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś powiedział, że na odcinku Łapy-Śniadowo-Łomża od 30 lat nie ma ruchu pasażerskiego w połączeniu z Białymstokiem i jest szansa, aby to się zmieniło. Przypomniał, że rząd ma przekazać 85 proc. środków na inwestycje, reszta leży po stronie samorządu województwa. "Myślę, że znajdziemy te pieniądze, będziemy chcieli, żeby ta inwestycja została zrealizowana" - mówił Olbryś. Podkreślał, że kolei w tym subregionie oczekują nie tylko pasażerowie, ale lokalna gospodarka, przedsiębiorcy.

Zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych (ZLK) w Białymstoku Wojciech Jurczyk poinformował, że wniosek, na który samorząd województwa ma dostać dofinansowanie z programu Kolej Plus, dotyczy stworzenia połączenia kolejowego Białegostoku z Łomżą.

Jurczyk podał, że inwestycja obejmuje prace na ok. 77 km linii nr 36 (Łapy-Śniadowo), budowę łącznicy w Śniadowie i rozbudowę oraz przebudowę linii 49 Śniadowo-Łomża, a także rozbudowę stacji Łomża. Mają być odtworzone dwie stacje: Czerwony Bór i Sokoły oraz siedmiu przystanków kolejowych. Infrastruktura ma umożliwić pociągom jazdę z prędkością 120 km/h. Dojazd koleją z Białegostoku do Łomży ma trwać 1 godz. 15 minut. Obiekty inżynieryjne - przepusty, wiadukty, mosty, zabezpieczenia przejazdów kolejowych - mają być modernizowane.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w dwóch wariantach: z elektryfikacją i bez. Wariant bez elektryfikacji ma kosztować ok. 617 mln zł, a w wariancie z elektryfikacją - ponad 1,1 mld zł. Takie koszty są podane - jak mówił Jurczyk - w opracowanym na zlecenie samorządu województwa studium wykonalności.

Wicedyrektor ZLK powiedział, że harmonogram prac zakłada, że w maju lub czerwcu ma być podpisana umowa pomiędzy samorządem województwa a PKP PLK w sprawie zagwarantowania współfinansowania i realizacji tej inwestycji.

Łapy są istotnym węzłem komunikacyjnym na kolei w regionie - podkreślano na konferencji. Tamtędy przebiega m.in. trasa kolejowa do Warszawy. Wojewoda przypomniał, że trwa modernizacja odcinka Czyżew-Białystok międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica, która biegnie przez Łapy.

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski powiedział, że likwidacja przed laty pociągów do Śniadowa i połączeń autobusowych w tym rejonie odcięła komunikacyjnie wielu mieszkańców od możliwości dojazdów. Dodał, że dzięki planowanym inwestycjom Łapy mają szanse pozostać dalej ważnym węzłem kolejowym, a to istotny czynnik rozwojowy dla miasta i okolicy.

