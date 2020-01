Podlaskie: Ponad 15 mln z UE na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Ponad 15 mln zł unijnego dofinansowania dla 15 podlaskich samorządów na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową przyznał zarząd województwa podlaskiego. W czwartek wręczono samorządowcom symboliczne czeki.

Pieniądze na dotacje pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. To druga transza środków w tym konkursie. Pod koniec listopada ubiegłego roku władze województwa podpisały umowy dotyczące 23 inwestycji o wartości ponad 30 mln zł - mówił w czwartek marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Dodał, że urząd zabiegał o to, by Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększyło alokację środków w tym konkursie; resort ją zwiększył i dzięki temu była możliwość dofinansowania kolejnych projektów. Kosicki zapewnił, że uda się zrealizować wszystkie zakwalifikowane do dofinansowania projekty. "Gratuluję, wnioski dobrze złożone" - powiedział do zebranych samorządowców Kosicki.

W czwartek wręczono symboliczne czeki poszczególnym gminom, bo to one mogły zgłaszać do konkursu projekty. Dotyczyły one m.in. budowy wodociągów, stacji uzdatniania wody czy oczyszczalni ścieków. Jak mówił wicemarszałek Stanisław Derehajło, cieszy go fakt, iż wiele wniosków zawierało także inwestycje w energię odnawialną instalacji do obsługi ścieków czy wodociągów.

Za ponad 1,3 mln zł z UE gmina Dobrzyniewo Duże wybuduje stację uzdatniania wody we wsi Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych i budową oczyszczalni ścieków w tej miejscowości.

W gminie Nowogród za ponad 1,9 mln zł dofinansowania przebudowana zostanie stacja uzdatniania wody oraz rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Nowogrodzie, a w jednej z miejscowości na terenie gminy wybudowana powstanie oczyszczalnia ścieków.

Blisko 2 mln zł dotacji otrzyma Michałowo. Przebudowana zostanie stacja do uzdatniania wody wraz z połączeniem z wodociągami; na terenie gminy powstanie też oczyszczalnia ścieków dla obiektów użyteczności publicznej.

Natomiast Sokółka otrzymała blisko 1,3 mln zł dotacji na projekt, który zrealizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w kilku miejscowościach na terenie gminy.