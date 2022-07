Podlaskie: Ponad 194 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje w regionie

Ponad 194 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) otrzymają samorządy z województwa podlaskiego na remonty i budowę nowych dróg - poinformował w czwartek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Dodał, że nabór wniosków trwa do 29 sierpnia.

Paszkowski poinformował na konferencji prasowej, że rusza kolejna, piąta edycja rządowego programu na 2023 rok, z którego można otrzymać środki na remonty i budowę nowych dróg w woj. podlaskim. Wskazał, że zarezerwowana na to kwota - w wysokości ponad 194 mln zł - jest porównywalna do tej sprzed roku. Podkreślił, że Podlaskie nadal otrzymuje jedną z większych alokacji środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Wojewoda wyjaśnił, że od czwartku, samorządy mają 30 dni na złożenie wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych (do 29 sierpnia). Ocenił, że wnioski nie są skomplikowane, a część dokumentacji będzie wymagana przy podpisaniu umowy.

Paszkowski dodał, że o środki mogą ubiegać się gminy i powiaty, a pieniądze można przeznaczyć na budowę, przebudowę i remonty dróg w regionie.

Wojewoda powiedział, że w ubiegłych latach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg można było otrzymać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 proc., co jest uzależnione od wskaźnika dochodowości danej gminy. Wskazał jednak, że biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku m.in. wzrost cen, a także poziom dofinansowania w innych programach jak Fundusz Inwestycji Strategicznych (gdzie dofinansowanie sięga 90. proc.), aby zwiększyć atrakcyjność programu RFRD, zdecydował, że wyjściowy poziom dofinansowania wyniesie 60 proc.

"W zasadzie wszystkie projekty, które znajdą się na liście, a z założeń dochodowości będą kwalifikowały się w tym najniższym progu, to otrzymają nie 50 proc. jak było w poprzednich edycjach, ale 60 proc. dofinansowania" - mówił wojewoda.

Paszkowski podsumował też dotychczasowe edycje mówiąc, że program był i nadal jest dużym wsparciem dla samorządów. Wskazał, że z dotychczasowych edycji, zakontraktowano już dofinansowanie na blisko 1 mld zł. Są to - jak mówił wojewoda - inwestycje zrealizowane lub w trakcie realizacji, których wartość to ponad 2,2 mld zł. To blisko 1,2 tys. zadań inwestycyjnych, w ramach których powstanie lub powstało 1,3 tys. km dróg - wskazał. "To świadczy o ogromie tego, co w naszym województwie w zakresie tylko dróg gminnych i powiatowych się przez ostatnie cztery lata zadziało" - podkreślił Paszkowski.

Wojewoda przypomniał, że w Sejmie procedowana jest nowelizacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, która zakłada m.in. wyodrębnione środki na remont dróg. Paszkowski liczy, że dzięki temu do regionu trafią dodatkowe środki tylko na ten cel.

