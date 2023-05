Podlaskie: Ponad 3 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci powstanie w ramach programu Maluch Plus

Kolejne ponad 3 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci powstanie w Podlaskiem dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Maluch Plus – poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Choroszczy wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

To wynik ostatniego (pod koniec kwietnia) rozstrzygnięcia kolejnego konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

"Dzięki programowi w woj. podlaskim powstanie 3125 nowych miejsc opieki nad maluchami, na których utworzenie rząd przeznaczył ponad 82 mln zł" - poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki. Wsparcie dostaną 33 samorządy i 42 podmioty niepubliczne. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że wsparte będą wszystkie złożone do konkursu wnioski, bo zostały pozytywnie ocenione.

Łącznie na 3125 miejsc i dofinansowanie utrzymania miejsc w Podlaskiem będzie z tej edycji programu pochodzić 176,3 mln zł. "To jest niespotykana wielkość kierowana na tę właśnie formę opieki" - mówił Paszkowski.

"Mam nadzieję, że te białe plamy na terenie naszego województwa będą wypełniane tam, gdzie nie ma w tej chwili jeszcze zapewnionej opieki żłobkowej, będziemy mieli też taką sytuację, że te 33 samorządy i te 42 jednostki niepubliczne będą miały szanse rozszerzyć swoją działalność" - mówił wojewoda. Dodał, że potrzeby w tym zakresie w regionie są duże.

Wojewoda podał przy okazji, że w ponad 60 gminach w regionie wciąż nie ma placówek opieki nad maluchami. Ze szczegółowych danych urzędu wojewódzkiego wynika, że dzięki programowi Maluch Plus ich liczba spadła z 78 do 64. "W 14 samorządach, żłobek lub klub dziecięcy dofinansowany z programu Maluch Plus, będzie pierwszą taką instytucją na terenie gminy" - podał urząd.

Wojewoda podał, że w latach 2016-2021 w Podlaskiem z tego programu utworzono 1831 nowych miejsc opieki dla maluchów poniżej trzeciego roku życia, dotacje z programu wyniosły prawie 47 mln zł. Przypomniał, że obecnie program ma charakter wieloletni (5,5 mld zł w całym kraju do 2029 r.), środki dla gmin wyliczano na podstawie algorytmów, aby wsparcie mogła dostać każda gmina.

Wicewojewoda Tomasz Madras dodał, że inwestowanie w miejsca opieki nad najmłodszymi to inwestycje w rozwój gminy, a nie koszt samorządów, bo opieka nad dziećmi przyciąga młode rodziny, które chcą żyć w danym miejscu, prowadzić biznes.

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński poinformował, że Choroszcz będzie rozbudowywać istniejący budynek, aby opiekę mogły tam znaleźć kolejne dwie grupy maluchów. Plan zakłada, że inwestycja będzie zrealizowana jeszcze w 2024 r.

Gmina Turośń Kościelna również dobuduje skrzydło do budynku szkoły na potrzeby najmłodszych - powiedział wójt tej gminy Grzegorz Jakuć. Gmina dostała ok. 1 mln zł na utworzenie 24 miejsc opieki żłobkowej.

Wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz poinformował, że pozwolenie na budowę żłobka będzie za kilka miesięcy. Budowa ma się zacząć jeszcze w 2023 r. Powstanie 96 miejsc. Gmina dostanie prawie 4 mln zł na utworzenie tych miejsc i 3 mln zł na ich utrzymanie.

Wójt Dobrzyniewa Dużego Wojciech Cybulski podkreślał, że w jego gminie zapotrzebowanie na miejsca opieki w żłobku jest ogromne. Od kilku lat działa klub dziecięcy, w którym jest kilkanaście miejsc. Powstanie pierwszy żłobek w tej gminie, w którym będą 42 miejsca. Gmina dostanie na budowę ponad 1,7 mln zł i 1,3 mln zł na funkcjonowanie placówki.

