Podlaskie: Ponad 53 mln zł dla samorządów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Ponad 53,2 mln zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych będą miały w 2022 r. podlaskie samorządy na dofinansowanie lokalnych przewozów komunikacją publiczną. Do 15 grudnia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego mogą składać wnioski w tej sprawie.

W 2021 r. samorządy w Podlaskiem miały do dyspozycji z tego funduszu podobną kwotę - było to 51,5 mln zł.

"Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest państwowym funduszem celowym ustanowionym ustawą z 16 maja 2019 r. Powstał, by rozwiązać problem z zapewnieniem dostępności transportu zbiorowego dla mieszkańców z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację tego zadania przez samorządy" - przypomina Podlaski Urząd Wojewódzki.

Samorządy mogą się starać o dopłatę do jednego tzw. wozokilometra przewozu, same muszą sfinansować nie mniej niż 10 proc. wysokości usługi, zawrzeć też umowę na świadczenie usługi jaką jest publiczny transport zbiorowy. Dopłata z funduszu to nie więcej niż 3 zł do wozokilometra.

Dopłaty obejmują linie, które w okresie rozliczeniowym okazały się deficytowe. "Dopłacie podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej trzy miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy" - doprecyzował urząd w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Podlaski Urząd poinformował PAP, że w 2021 r. z funduszu skorzystało 31 samorządów. Jedna gmina - mimo zawarcia umowy - nie wystąpiła o pieniądze. Ze środków funduszu skorzystał samorząd województwa podlaskiego, pięć powiatów i 25 gmin. Wsparto 221 linii komunikacyjnych. Do października 2021 r. do samorządów przekazano na ten cel 14,8 mln zł.

Od 1 stycznia 2022 r. samorząd województwa ma zawrzeć półroczną umowę z należącą do niego spółką PKS Nova na obsługę 45 tras autobusowych, które to połączenia były finansowane dotychczas z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - informował w ostatnich dniach urząd marszałkowski w Białymstoku po decyzji sejmiku województwa w tej sprawie. Koszt utrzymania tych linii ma wynieść ok. 9 mln zł, a samorząd województwa chce starać się o kolejne 7 mln zł z FRPA na ten cel.

