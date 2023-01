Podlaskie: Ponad 70 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg

Ponad 70 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) otrzymają samorządy z województwa podlaskiego na remonty dróg gminnych i powiatowych - poinformował w czwartek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Dodał, że nabór wniosków trwa do 6 lutego.

Paszkowski poinformował na konferencji prasowej, że nowością tej kolejnej edycji rządowego programu, dzięki nowelizacji ustawy o tym programie, jest to, iż są to specjalne środki tylko na remonty dróg powiatowych i gminnych. Wskazał, że województwo otrzymało na ten cel "znaczną" kwotę w wysokości 74 mln zł.

Paszkowski mówił, że kwota został podzielona po równo, po 37 mln zł, między inwestycje w remonty dróg gminnych i powiatowych. Powiedział, że można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji. Dodał, że nie ma jeszcze określonego minimalnego poziomu dofinansowania; ma być znany po zakończeniu naboru. Mówił, że inwestycje mają być realizowane w cyklu dwunastomiesięcznym.

Samorządy mają 30 dni na złożenie wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych - poinformował wojewoda. Ocenił, że wnioski nie są skomplikowane i liczy dużą liczbę zgłoszonych wniosków. Mówił, że będą one oceniane przez powołaną komisję, a następnie listy zarówno inwestycji gminnych jak i powiatowych zostaną przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Paszkowski spodziewa się, że listy zakwalifikowanych do realizacji zadań będą znane do końca pierwszego półrocza tego roku.

Paszkowski przypomniał, że w połowie ubiegłego roku został ogłoszony nabór z RFRD na remonty i budowę nowych dróg w woj. podlaskim w 2023 roku. Kwota, którą przeznaczono na ten cel to ponad 194 mln zł.

Wojewoda mówił w czwartek, że jeszcze nie ma rozstrzygnięcia; tzw. listy podstawowe inwestycji zostały przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Powiedział, że na listach jest ponad 160 inwestycji, w ramach których jest ponad 100 nowych inwestycji i 60 projektów, które są kontynuacją zadań wieloletnich.

Obecny na konferencji wicewojewoda podlaski Tomasz Madras mówił, że dzięki obecnemu naborowi na remont dróg, program RFRD staje się "bardziej kompletny". "Oprócz tego podstawowego naboru, który obejmuje modernizację i budowę dróg gminnych i powiatowych, czyli to, co jest największą częścią RFRD, mieliśmy też w ostatnich latach nabory na programy: mostowy, inwestycji miejskich i obwodnic, (...) i teraz dochodzi ten element, który zgłaszali do nas (...) samorządowcy" - mówił Madras.

Powiedział, że mimo iż rządowy program zakładał też modernizację, to remont drogi jest po prostu przywróceniem nawierzchni, która była i jest - jak mówił - nieco tańsza. "Są to bardzo często te inwestycje, które dla mieszkańców będą jeszcze bardziej odczuwalne czy takie, które już wcześniej zgłaszali, że są potrzebne, a do tej pory nie mogły być w ten sposób wsparte" - mówił Madras.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl