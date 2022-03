Podlaskie: Ponad trzy doby czekania ciężarówek w kolejce na odprawę w Bobrownikach

Do 78 godzin muszą czekać w środę rano kierowcy ciężarówek na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach - podała podlaska KAS. To o kilkanaście godzin więcej niż we wtorek wieczorem. W kolejce czeka ponad 1,4 tys. tirów.

We wtorek wieczorem czas oczekiwania wynosił 63 godziny, a w kolejce czekało ponad 1,3 tys. tirów.

W środę na odprawę czeka 1 410 tirów - poinformowała PAP podlaska Krajowa Administracja Skarbowa.

Z danych podlaskiej policji wynika, że kolejka ma 37 km długości.

W związku z długą kolejką na drodze krajowej nr 65 przed miejscowością Waliły Stacja działa strefa buforowa, która ma usprawniać ruch. W miarę prowadzonych odpraw ciężarówki są sukcesywnie przepuszczane z jednej części strefy do drugiej. Porządku w kolejce pilnują funkcjonariusze KAS, SG i policja.

W ciągu ostatniej doby na Białoruś odprawiono 140 ciężarówek - podała KAS. To mniej niż zwykle.

Mniejsza liczba odprawianych transportów wynika z tego, że odprawy od ponad dwóch tygodni trwają dłużej. W związku z sankcjami gospodarczymi UE i zakazem transportu do Rosji niektórych towarów po agresji tego kraju na Ukrainę, służby celne nie tylko sprawdzają dokumenty, ale także fizycznie kontrolują ciężarówki wyjeżdżające na wschód i oceniają, czy faktycznie znajduje się tam deklarowany w dokumentach towar. Są do tego także wykorzystywane skanery rtg.

Kolejki w Bobrownikach utrzymują się od 9 listopada 2021 r., gdy bezterminowo zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu drogowym z Białorusią w Kuźnicy. Powodem zamknięcia przejścia w Kuźnicy była sytuacja przy granicy związana z kryzysem migracyjnym.

