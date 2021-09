Podlaskie: Poseł KO apeluje o głosowanie za poprawkami Senatu do ustawy o rekompensatach

Podlaski poseł KO Robert Tyszkiewicz, który w czasie prac sejmowych wnosił poprawki do ustawy regulującej kwestię rekompensat dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym, zaapelował do pozostałych posłów z regionu o poparcie poprawek Senatu.

Senat przyjął we wtorek poprawki, rozszerzając grupę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o rekompensaty, podniósł też wysokość finansowego wsparcia - z postulowanego przez rząd poziomu 65 proc. do 80 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech miesięcy letnich.

W tej sytuacji, w przyszłym tygodniu senackimi poprawkami zajmie się Sejm.

Poseł Tyszkiewicz na konferencji prasowej w Białymstoku zaapelował w środę do wszystkich posłów z regionu "bez względu na przynależność klubową lub partyjną", by zagłosowali wtedy za senackimi poprawkami. "Poprzyjmy poprawki Senatu, przyjmijmy przyzwoitą i sprawiedliwą ustawę o rekompensatach" - mówił. Zwracał się zwłaszcza do podlaskich posłów PiS. "Macie prawo i sprawiedliwość w nazwie. Zadbajcie po to, by prawo o rekompensatach było po prostu sprawiedliwe, by można je było wypłacić wszystkim, którzy ponieśli straty, by rekompensata ta wynosiła nie 65 proc, a 80 proc. przychodu" - mówił.

Tyszkiewicz powiedział, że wystarczą głosy posłów PiS z regionu (plus głosy opozycji), by poprawki senackie nie zostały odrzucone. "Zróbmy to razem, ponieważ oczekują tego od nas przedsiębiorcy i mieszkańcy naszego województwa" - dodał. Odwołując się do uzasadnienia projektu ustawy powiedział, że w rządowej wersji założono koszt wprowadzenia przepisów na poziomie 7 mln zł. Mówił o szacunkach, że z poprawkami senackimi koszt wzrośnie do 10 mln zł. "To nie są wielkie pieniądze (...). Naprawdę mieszkańcy tego - nie najzamożniejszego delikatnie mówiąc - regionu bardzo tego potrzebują" - przekonywał Tyszkiewicz.

"Całkowicie zamarliśmy, w tej chwili w Kruszynianach nie uświadczysz nikogo obcego, w sensie turysty, który by w jakiś sposób chciał skorzystać z naszych usług. Całkowicie stoimy. W pełni identyfikuję się z tym, co uchwalił Senat" - mówił na tej konferencji prasowej Bronisław Talkowski, przewodniczący zarządu muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach, który prowadzi tam też działalność gospodarczą w branży turystycznej.

"Mam wielką prośbę do wszystkich posłów z naszego regionu, żeby stanęli po naszej stronie. Bo posłowie z innych regionów Polski może do końca nie rozumieją, albo nie znają tego problemu" - powiedział Talkowski.

Mówił też o uciążliwościach związanych ze stanem wyjątkowym obowiązującym od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. "Dzisiaj, jadąc do Białegostoku przeszedłem cztery kontrole SG i policji. To nie narzekanie, ale jest to uciążliwość. Trzeba się zatrzymać, silnik wyłączyć, otworzyć drzwi, bagażnik - i taka procedura na odcinku 6-7 kilometrów trwa 3-4 razy" - powiedział.

Z kolei Sławomir Droń, który w Białowieży ma wypożyczalnię rowerów mówił, że "Białowieża jest teraz wymarłym miasteczkiem". "Jest wrzesień, początek miesiąca był słoneczny, powinniśmy mieć mnóstwo turystów. Teraz zrobiło się trochę chłodniej, ale przyszły tydzień znowu zapowiada się od strony pogodowej fantastycznie, a my wszyscy stoimy ze swoimi biznesami (...). Cały czas czekamy na tę pomoc, trochę się to wszystko ślimaczy" - mówił.

Droń podkreślił, że "chodzi o nasze konkretne biznesy, konkretnych przedsiębiorców, konkretnych ludzi, którzy u nas pracują". "To nie jest sprawa poglądów, światopoglądów, to jest sprawa życia tych ludzi (...). Kwoty, o których mówimy, w skali kraju są mikro, a dla nas są to wielkie pieniądze, za które będziemy mogli dalej funkcjonować" - podkreślał.

