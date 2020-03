Podlaskie: Prawie 4 mln zł z UE na trzy inwestycje w odnawialne źródła energii

Prawie 4 mln zł z UE dostaną łącznie Wodociągi Białostockie i powiat białostocki na trzy różne projekty inwestycyjne w odnawialne źródła energii, głównie fotowoltaikę. W poniedziałek w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy w tej sprawie.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki poinformował, że to jedne z pierwszych umów zawieranych po konkursie na takie dotacje. Ponad sto projektów, w ramach których powstaną instalacje OZE z wykorzystaniem energii na tzw. własne cele, otrzyma łącznie po tym konkursie ok. 60 mln zł wsparcia z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Nieco ponad 3 mln zł otrzyma gminna spółka Wodociągi Białostockie, która będzie budować farmę fotowoltaiczną na potrzeby stacji uzdatniania wody Pietrasze w Białymstoku. Prezes Wodociągów Beata Wiśniewska podkreśliła, że wyprodukowana dzięki tej inwestycji energia w całości pokryje zapotrzebowanie tej stacji na energię elektryczną w tej stacji. Dodała, że oszczędności jakie uda się w ten sposób uzyskać, pokryją rosnące koszty energii.

"To pozwoli, że w najbliższym czasie nie będziemy musieli podwyższać cen za wodę i za odprowadzanie ścieków" - powiedziała Wiśniewska.

Wiśniewska zaznaczyła, że ceny energii "bardzo" odbijają się na branży wodno-kanalizacyjnej, bo potrzebny jest w niej prąd. Dodała, że ceny energii są znacznym kosztem w ogólnych kosztach przedsiębiorstwa; w przypadku Wodociągów Białostockich to kilkanaście proc.

Prezes przypomniała, że spółka realizuje od kilku lat inne inwestycje w OZE, by doprowadzić w przyszłości do tego, by być samowystarczalną energetycznie. Działa już np. podobna - choć mniejsza farma fotowoltaiczna (0,5 MW) - w stacji uzdatniania wody w Jurowcach. Farma, która powstanie na Pietraszach ma mieć moc prawie 1 MW.

Inwestycja to także pozytywne efekty dla przyrody. Beata Wiśniewska poinformowała, że będzie również poddany rekultywacji teren poprzemysłowy po starych zbiornikach stacji uzdatniania wody.

Łącznie ponad 800 tys. zł dostanie powiat białostocki na budowę małych farm fotowoltaicznych (100 kW) w dwóch domach pomocy społecznej: w Choroszczy i Jałówce (powstanie instalacja fotowoltaiczna i solary). Starosta białostocki Jan Perkowski poinformował, że rocznie oba domy zaoszczędzą ponad 100 tys. zł na kosztach energii. Koszty energii stanowią 35 proc. kosztów funkcjonowania tych placówek. "Koszty energii są dużymi kosztami w prowadzeniu każdej działalności" - mówił starosta Perkowski.