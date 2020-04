Podlaskie: Problemy z realizacją projektów wspartych przez UE zgłaszają firmy czy samorządy

Problemy - z powodu koronawirusa - z realizacją projektów dofinansowanych z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego zgłaszają do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku firmy i samorządy. Urząd deklaruje wsparcie, np. wydłużając terminy realizacji.

Urząd nie podaje jaka jest skala tych problemów. Obserwuje natomiast, że wiele firm zgłasza się, by szybko wypłacić im np. zaliczki na poczet projektów. Wiele firm składa też do urzędu wnioski o płatności.

Podczas czwartkowej prezentacji przez marszałka województwa Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, który ma być wsparciem dla firm w regionie w walce ze skutkami gospodarczymi koronawirusa, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Joanna Sarosiek poinformowała, że sygnały o problemach w realizacji projektów wpływają od ubiegłego tygodnia od samorządów, firm, instytucji, innych podmiotów.

"Nasi beneficjenci mają utrudnienia w realizacji projektów" - powiedziała Sarosiek i dodała, że te instytucje, które zarządzają Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (RPOWP), będą do tych problemów podchodzić w "maksymalnie elastyczny" sposób, każda sprawa będzie traktowana indywidualnie, w sposób dogodny dla osób i podmiotów, które z unijnych funduszy korzystają. Podała, że urząd będzie się zgadzać na dłuższe terminy, harmonogramy, prosi korzystających z funduszy, by złożyli w urzędzie odpowiednie pisma, nawet tylko e-maile.

Urząd prosi, by wskazać w tych informacjach co konkretnie jest przyczyną problemów - np. kłopoty w dostawach, nabywaniu urządzeń czy części produkowanych w Chinach, konieczność zmiany kontrahenta, dokumentowanie tych problemów i przyczyn. Sarosiek powiedziała, że pandemia COVID-19 jest sytuacją, której nikt nie był w stanie przewidzieć, tzw. "siłą wyższą", dlatego urząd będzie się starał zawierać aneksy do umów, a nie je wypowiadać, by projekty mogły być realizowane.

Sarosiek poinformowała także, że od trzech tygodni korzystający z dotacji składają na masową skalę wnioski o zaliczki finansowe z RPOWP, wnioski o płatność z tego programu, 70-80 proc. prosi o te środki w trybie pilnym lub bardzo pilnym. "Staramy się płacić wszelkie wnioski o płatność, zarówno zaliczki jak i rozliczać projekty na bieżąco niezależnie od tego, że jest to w obecnej sytuacji utrudnione" - dodała dyrektor. Deklarowała, że urząd będzie przelewał pieniądze na konta tak szybko, jak jest to możliwe.

Dodała, że trwają rozmowy, konsultacje m.in z Komisją Europejską, możliwe są zmiany i przesunięcia finansowe w RPOWP, nawet kilkakrotne. "Dlatego, że tak naprawdę, jakie pandemia (koronawirusa) zrobi wyrwy w naszej gospodarce, będziemy wiedzieli dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę pandemia się skończy" - dodała Sarosiek.

Marszałek Artur Kosicki poinformował w czwartek, że w ramach pomocy dla firm w walce z gospodarczymi skutkami koronawirusa, w ramach przesunięć w RPOWP na Podlaski Pakiet Gospodarczy przeznaczono z tego programu 142 mln zł. To 72 mln zł na wsparcie wynagrodzeń pracowników mikro-, małych i średnich firm i 70 mln zł na preferencyjne pożyczki.

Już wcześniej marszałek urząd marszałkowski informował także, o wygospodarowaniu 22 mln zł z RPOWP na wsparcie 13-14 placówek medycznych w regionie w walce z koronawirusem. Kosicki zapowiedział w czwartek, że ta kwota dla szpitali będzie minimum dwukrotnie większa, szczegóły ma podać w poniedziałek, projekt jest w trakcie uzgodnień z wojewodą podlaskim. Dodała także, że będzie konkurs dla wszystkich innych szpitali na wsparcie inwestycji w szpitalach. Łącznie ma być na to przeznaczone z RPOWP 100 mln zł.

"(...) Utrzymujemy wszystkie nasze konkursy, wszystkie nasze działania w taki sposób, żeby mogli nasi dotychczasowi beneficjenci z tego skorzystać" - mówił o Regionalnym Programie Operacyjnym marszałek Kosicki.