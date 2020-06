Podlaskie: PROT zinwentaryzuje gospodarstwa agroturystyczne w regionie

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zinwentaryzuje gospodarstwa agroturystyczne w regionie. To jeden z projektów, który dostał dofinasowanie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w Podlaskiem na 2020 r.

Łącznie wsparcie z KSOW dostanie 17 wyłonionych w konkursie różnych projektów na łączną kwotę ponad 723 tys. zł - poinformował w środę na konferencji prasowej on-line wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło.

Pieniądze dostaną ośrodki kultury, stowarzyszenia lokalne, Lokalne Grupy Działania, gminy na różne przedsięwzięcia, których celem jest promocja wsi, przedsiębiorczości, dziedzictwa, różnych form aktywności na obszarach wiejskich.

Konkurs przeprowadzono na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020. Pieniądze podmioty dostaną w formie całkowitej refundacji kosztów, po zakończeniu realizacji swoich projektów - poinformował Derehajło. Dodał, że w 2021. r. z KSOW na takie projekty będzie w Podlaskiem ok. 1 mln zł.

Trzy projekty za łączną kwotę ok. 70 tys. zł zrealizuje z KSOW Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Dyrektor PROT Sylwia Grudzińska poinformowała, że będzie to inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych w regionie wraz z oceną, analizą ich sytuacji i potencjału, o czym będzie mowa podczas Podlaskiego Forum Agroturystycznego.

PROT przeprowadzi także szkolenia dla kwaterodawców z rejonu Puszczy Augustowskiej, Knyszyńskiej i Białowieskiej oraz z Suwalszczyzny i Doliny Bugu o tym, jak współcześnie, z wykorzystaniem mediów społecznościowych promować swoje usługi w internecie, jak budować swoją markę w agroturystyce. Szkolenia mają się odbyć na przełomie czerwca i lipca.

Grudzińska poinformowała, że w regionie jest ok. 1,1 tys. różnych obiektów agroturystycznych (kwater, domków, pokoi gościnnych, pensjonatów, hoteli), ale nie ma dokładnej ich bazy, ewidencji kwater agroturystycznych działających przy czynnych gospodarstwach rolnych, a jest to potrzebne, by można było je promować, zachęcać do turystyki wiejskiej, bo te mają być potem szczególnie promowane. W trakcie inwentaryzacji będzie też oceniania jakość kwater. W diagnozie mają pomoc specjaliści z Politechniki Białostockiej.

Pilotaż inwentaryzacji zaczyna się w przyszłym tygodniu, całość ma potrwać do końca wakacji. Ma powstać raport naukowy z kierunkami rozwoju i promocji turystyki wiejskiej w regionie - poinformowała Grudzińska.

Dzięki wsparciu z KSOW spotkania z tradycją "Smaki regionu" przeprowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze. Magdalena Kowalska z Urzędu Gminy w Czeremsze poinformowała, że będą warsztaty z tradycyjnego wyrobu masła, sera, pieczenia chleba, ciasta obrzędowego - korowaja. Będzie też konkurs kulinarny dla kół gospodyń i osób indywidualnych.

W Czeremsze zaplanowano też seminarium np. o sprzedaży bezpośredniej czy krótkich łańcuchach dostaw w rolnictwie, ekologii w rolnictwie, produkcji zintegrowanej, na którym - jak mówiła Kowalska - będzie mowa o tym, że "wieś to bardzo dobre miejsce do życia", ale też do rozwoju drobnej przedsiębiorczości.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło podsumował, że dzięki projektom z KSOW mają być aktywizowani mieszkańcy obszarów wiejskich do tego, by zakładali działalność gospodarczą, bezpośrednio z swoich gospodarstw sprzedawali swoje wybory.