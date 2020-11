Podlaskie: Przez pandemię w Łomży mniej wypożyczeń rowerów miejskich ŁoKeR

Niespełna 6,8 tys. razy wypożyczane były w tym sezonie rowery miejskie w Łomży - poinformował tamtejszy magistrat w oparciu o dane operatora Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej. Z powodu pandemii sezon był krótszy, niż zwykle; w ubiegłym zanotowano 27 tys. wypożyczeń.

Łomżyńska Komunikacja Rowerowa (w skrócie ŁoKeR) działa od 2018 r., kiedy przeprowadzono pilotaż pokazujący, że mieszkańcy tego 60-tysięcznego miasta chcą wypożyczać rowery. W pierwszym sezonie zarejestrowanych w systemie było niecałe 2,5 tys. użytkowników i odnotowano ponad 20 tys. wypożyczeń. W 2019 r. zanotowano tam już 27 tys. wypożyczeń, a zarejestrowanych było prawie 3,5 tys.

W związku z pandemią koronawirusa, w tym roku system miał nie działać. Jego operator zaproponował jednak, aby w związku z poluzowaniem obostrzeń system uruchomić w czerwcu, na czas do końca października. Miasto zapłaciło za to niecałe 15 tys. zł.

Ponieważ był to nowy operator, użytkownicy musieli zarejestrować się od początku i doładować konto kwotą co najmniej 19 zł (jednorazowa bezzwrotna opłata inicjalna). Zrobiło to niespełna 800 użytkowników, którzy - jak wynika ze statystyk - najczęściej wypożyczali miejskie jednoślady w godzinach popołudniowych, między 18 a 20.

Wciąż trwa tegoroczny sezon BiKeRa, czyli działającej od 2014 roku Białostockiej Komunikacji Rowerowej, który zakończy się z końcem listopada. Tam też sezon nie ruszył tradycyjnie w kwietniu, a z 30 czerwca ale przede wszystkim dlatego, że operator miał trudności z instalacją rowerów. Na czas nie doszły bowiem do Polski części, które w większości są sprowadzane z Chin.

W Białymstoku można wciąż korzystać z 570 rowerów, są wśród nich rowery z fotelikami do przewożenia dzieci, małe rowerki dziecięce i tandemy, a system obejmuje nie tylko teren 300-tysięcznego miasta, ale też gminy ościenne: Choroszcz, Supraśl i Juchnowiec Kościelny.

W 2019 roku miejskie rowery były wypożyczane w Białymstoku blisko 538 tys. razy.