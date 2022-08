Podlaskie: Przywrócono ruch pociągów na trasie Augustów-Suwałki

W środę rano przywrócono normalny ruch pociągów na trasie Augustów-Suwałki (Podlaskie), gdzie we wtorek wypadła z toru lokomotywa pociągu PKP Intercity. W wypadku nie ucierpiał nikt z pasażerów, hospitalizacji wymagało dwóch maszynistów - podała spółka PKP PLK.

Zakończyły się prace torowe i przywrócono rozkładowy ruch pociągów. Roboty prowadzono na ok. trzystumetrowym odcinku linii, wcześniej wkolejono i odholowano uszkodzoną lokomotywę - poinformował Tomasz Łotowski z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Do wypadku doszło we wtorek po południu na linii kolejowej Augustów-Suwałki, na przejeździe kolejowo-drogowym (ok. 900 metrów od przystanku Augustów Port). Lokomotywa pociągu pasażerskiego PKP Intercity relacji Kraków-Suwałki wypadła z toru. Ruch kolejowy był wstrzymany, czasowo obowiązywała zastępcza komunikacja autobusowa.

Pierwotnie PKP PLK podawały, że komunikacja zastępcza na odcinku Augustów-Las Suwalski będzie obowiązywać do wtorku wieczorem, potem okazało się, że prace potrwają jednak do środy rano. Przyczyny wypadku bada specjalna komisja.

