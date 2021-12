Podlaskie: Przyznano nagrody "Podlaska Marka 2020"

Lokalne firmy, wydarzenia kulturalne i sportowe, odkrycia, inwestycje, produkty i działania społeczne nagrodzono w tegorocznej edycji nagrody Podlaska Marka. W czwartek wyłoniono zwycięzców w dziewięciu kategoriach.

Podlaska Marka organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego od 2004 r. Konkurs to szansa na promocję nagrodzonych przedsięwzięć oraz regionu w kraju i za granicą. Nagroda przyznawana jest w dziewięciu kategoriach: produkt spożywczy, produkt użytkowy, inwestycja, odkrycie, wydarzenie, kultura, społeczeństwo, oraz dwóch, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku - biznes i projekt 4.0.

W tym roku wpłynęły 173 kandydatury; kapituła nagrody nominowała 27 z nich w dziewięciu kategoriach.

W czwartek podczas gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji nagrody.

"Podlaska Marka to najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda za wybitne talenty, za wspaniałą organizację, za doświadczenia wszystkim podmiotom społeczno-gospodarczym, które działają na terenie naszego województwa" - powiedział podczas gali wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. Dodał, że to prawdziwy zaszczyt i honor móc gratulować i dziękować za dokonania i za to - jak podkreślił - że podnoszą jakość życia mieszkańców.

Olbryś podkreślił, że ta nagroda to również świetna okazja promocji nie tylko w kraju, ale na całym świecie. Mówił, że Expo w Dubaju jest przykładem, że możemy "olbrzymimi talentami naszego województwa dzielić się z innymi ludźmi na terenie całego świata".

W kategorii produkt użytkowy Podlaską Markę otrzymał: targ produktów lokalnych online "Lokalni naturalni". Natomiast wśród produktów spożywczych nagrodzono miody pitne z "Augustowskiej Miodosytni".

Białostocki półmaraton - otrzymał Podlaską Markę w kategorii wydarzenia. A w kategorii kultura nagrodzono projekt "Objazd mickiewiczowski" Teatru Wierszalin.

Wśród inwestycji zwyciężyło centrum przesiadkowe w Łomży. Natomiast odkryciem roku został ośrodek szkolenia lotniczego firmy Pronar.

Grupa Ratownicza Nadzieja otrzymała Podlaską Markę w kategorii społeczeństwo. A w kategorii biznes nagrodzono grupę technologiczną TunderHut.

Natomiast tegorocznym projektem 4.0. zostało centrum badawczo-rozwojowe firmy Malow.

Podczas gali przyznano też Podlaską Markę Konsumentów, którą wybrali mieszkańcy. Nagrodę w tym roku otrzymał Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych.

Nagrodzeni otrzymali statuetki oraz nagrodę w wysokości 10 tys. zł każda.

W ramach Podlaskiej Marki zostały też nadane dwa tytuły: Ambasadorem Podlaskiej Gospodarki została w tym roku podlaska branża turystyczna, a Ambasadorem Województwa Podlaskiego - Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

W poprzednich edycjach konkursu o Podlaską Markę statuetką nagrodzono m.in.: Białowieski Park Narodowy, Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", Podlaski Piknik Militarny "Misja Wschód", Galerię Arsenał, mleko "Łaciate", robota edukacyjnego Photon, firmę Pronar czy festiwal Up To Date.

