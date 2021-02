Podlaskie: Pszczelarze mogą oznakować swoje miody wspólną etykietą promocyjną

Pszczelarze z województwa podlaskiego mogą oznakować swoje miody etykietą "Miód podlaski", którą przygotował samorząd województwa, by promować te regionalne produkty. Chętni właściciele pasiek mogą się zgłaszać do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku do 15 lutego.

Oprócz nazwy "Miód podlaski", etykiety zawierają także kolorowe piksele, które są elementem znaków promocyjnych województwa podlaskiego.

Urząd informował już wcześniej, że wspólna etykieta ma pomóc konsumentom i klientom łatwiej identyfikować, że dany miód pochodzi właśnie z województwa podlaskiego, ale też być gwarancją jakości. Etykieta to także promocja produktu w cały czas tworzonej przez urząd marszałkowski regionalnej bazie produktów lokalnych.

"Każdy, kto kupi +Miód podlaski+ z naszą etykietą ma pewność, że nabywa produkt od lokalnego pszczelarza, który sam doglądał swych pszczół. Każdą pasiekę odwiedzają nasi pracownicy, a wyniki wizytacji będą dostępne na stronie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego" - informował wcześniej w komunikacie urzędu marszałkowskiego wicemarszałek Stanisław Derehajło. Chodzi o pomoc w promocji lokalnych produktów, ale i promocję regionu przez takie produkty.

Urząd informuje, że każdy pszczelarz może dostać do dwóch tysięcy etykiet na swoje produkty, banderole i zakrętki do słoików. Pszczelarze mogą wybrać etykiety z poszczególnymi rodzajami miodu.

Urząd marszałkowski informował na początku stycznia, że wtedy w tworzonej od końca 2019 r. podlaskiej bazie produktów lokalnych było sto różnych rodzajów produktów spożywczych wytwarzanych w rodzinnych firmach. Produkty są tam szczegółowo opisywane, można poznać historię ich wytwarzania. Baza służy promocji tych produktów jako elementu dziedzictwa kulinarnego województwa podlaskiego.