Podlaskie: Radni z PSL w sejmiku za drogą ekspresową Białystok-Augustów

Opozycyjni radni PSL w sejmiku województwa podlaskiego uważają, że powinna powstać droga ekspresowa na odcinku Białystok-Augustów jako najlepszy łącznik pomiędzy szlakami Via Carpatia i Via Baltica. Popierają budowę dróg tak, by jak najlepiej skomunikować region, bo jest to ważne dla rozwoju województwa.

Na początku lutego klub PSL w sejmiku przyjął stanowisko w tej sprawie, we wtorek poinformowano o tym na konferencji prasowej w Białymstoku. Pod stanowiskiem zbierane są podpisy osób popierających modernizację drogi Białystok-Augustów do standardu ekspresowej. Stanowisko skierowano m.in. do ministra infrastruktury.

"Stoimy na stanowisku, że rozwój regionu jest możliwy dzięki dobremu skomunikowaniu województwa zarówno drogowemu jak i kolejowemu, dlatego też będziemy popierać wszystkie możliwe rozwiązania i warianty, by to województwo skomunikować i wewnątrz województwa i na zewnątrz (...) Mówimy o drodze S8, S16, o modernizacji dk 65, ale też mówimy o drogach wojewódzkich, które w poprzedniej, w obecnej kadencji sejmiku województwa podlaskiego realizujemy" - powiedział szef PSL w regionie poseł Stefan Krajewski.

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwają obecnie prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, które ma wskazać najlepszy wariant przebiegu trasy S16, która ma być elementem szlaku Via Carpatia i jednocześnie łącznikiem pomiędzy powstającymi S19 (także Via Carpatia) i S61 (Via Baltica).

W regionie trwa dyskusja, którędy ma przebiegać S16. W pracach nad STEŚ są trzy warianty w oparciu o dk 65, jeden wariant na bazie dk 8 i dodatkowy wariant zgłoszony przez organizacje ekologiczne od zachodu omijający Białystok. Warianty na bazie dk 65 Knyszyn-Ełk wzbudziły w przeprowadzonych konsultacjach społecznych najwięcej emocji, bo ekspresówka miałaby przecinać Biebrzański Park Narodowy i obszary objęte innymi formami ochrony w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Parlamentarzyści i samorządowcy z miast i miejscowości przy dk 65 i dk 8 optują za różnymi rozwiązaniami.

PSL podkreśla, że zarówno obecna dk8 Białystok-Augustów prowadząca dalej do Suwałk i granicy z Litwą jak i dk 65 Białystok-Knyszyn-Mońki-Grajewo są istotne komunikacyjnie w regionie.

Radni PSL w sejmiku uważają, że najkorzystniejsze jest zbudowanie drogi ekspresowej Białystok-Augustów. Przewodniczący klubu PSL Cezary Cieślukowski argumentował, że ekspresówka Białystok-Augustów jest konieczna, by połączyć dwa największe miasta w regionie takie jak Białystok i Suwałki, co jest istotne gospodarczo, społecznie, ale także z punktu widzenia turystyki.

Cieślukowski mówił także, że droga Białystok-Augustów jest najbardziej przygotowana do realizacji, bo na tej trasie będą już budowane obwodnice: Sztabina, Suchowoli i Białobrzegów, a odcinek ten to także wariant najkrótszy. Inwestycje te są w rządowym programie budowy stu obwodnic. Mówił również, że w tym wariancie droga w najwęższym miejscu w okolicy Sztabina, w najmniejszy sposób ingerowałaby w Biebrzański PN. Wskazywał także, że trasa Białystok-Augustów jest znacznie bardziej obciążona komunikacyjnie ciężkim ruchem niż dk 65.

Przewodniczący klubu PSL wskazał także, że jest za tym, by powiaty moniecki i grajewski były skomunikowane z Białymstokiem w standardzie drogi ekspresowej (planowana S16 Knyszyn-Ełk). "Jesteśmy za tym, żeby taką trasę, taką drogę ekspresową realizować"- mówił Cieślukowski. Dodał, że PSL popiera również modernizację obecnej dk 65.

GDDKiA informowała wcześniej, że STEŚ dla S16 ma być zaprezentowany jesienią 2021 r. lub później, jeśli będą konieczne dodatkowe analizy przy wyborze wariantu tej trasy.