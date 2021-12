Podlaskie: Rekordowo długa kolejka ciężarówek do przejścia w Bobrownikach

Rekordowo długa jest kolejka ciężarówek przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Bobrownikach (Podlaskie). Na odprawę i przekroczenie granicy trzeba tam czekać ponad trzy doby. Według danych policji, kolejka ma 38 km długości.

W środę rano czas oczekiwania tam na odprawę na wyjazd z Polski wynosił 39 godzin, ale wieczorem wzrósł do 48 godzin. W czwartek wieczorem były to już 64 godziny; w piątek rano czas oczekiwania wynosi 80 godzin - podały służby graniczne i policja.

To rekordowa długość kolejki i czasu oczekiwania na tym przejściu. Służby graniczne zwracają uwagę, że w tygodniu przedświątecznym nie widać było spadku ruchu w środku tygodnia (co zwykle ma miejsce na przejściach granicznych z Białorusią w Podlaskiem), i wzrostu długości kolejek w same weekendy, bo długi czas oczekiwania na odprawę utrzymywał się przez cały ten czas.

Jak poinformował w piątek rano rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, kolejka do przejścia w Bobrownikach ma ok. 38 km długości, stoi w niej 1,5 tys. ciężarówek.

Od półtora miesiąca Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym z Białorusią, które obsługuje ruch towarowy. 9 listopada zamknięte zostało do odwołania - z powodu kryzysu migracyjnego - sąsiednie przejście w Kuźnicy.

Na dojeździe do Bobrownik, przed miejscowością Waliły Stacja, funkcjonuje tzw. strefa buforowa. Utrudniająca ruch na drodze kolejka ciężarówek jest dzielona i regulowana przez KAS, SG i policję; gdy odprawiane są kolejne pojazdy z pierwszej części kolejki, sukcesywnie wpuszczane są do niej auta z drugiej części.

Od zamknięcia przejścia w Kuźnicy nie było tygodnia, gdy takiej strefy nie tworzono.

