Podlaskie: Remonty ulic i chodników przeważają w projektach do budżetu obywatelskiego Łomży

Remonty ulic i chodników przeważają wśród propozycji do budżetu obywatelskiego Łomży na 2021 rok. Na liście zadań dopuszczonych do głosowania są 32 propozycje, 8 kolejnych się na niej nie znalazło, ale autorzy mogą się od tej decyzji odwołać. Głosowanie - w listopadzie.

To ósma edycja budżetu obywatelskiego Łomży; działania z nim związane były zaplanowane od marca, zostały jednak czasowo zawieszone w związku z pandemią koronawirusa.

W sumie do podziału są 2 mln zł, ale w tym roku według nowych zasad. Kategorii jest więcej niż dotąd, np. oddzielną pulę pieniędzy przeznaczono na projekty na każdym z łomżyńskich osiedli.

Do tej pory regulamin łomżyńskiego budżetu obywatelskiego zakładał, że na każdą z trzech stref miasta (Centrum, Łomżyca i Południe) przeznaczona jest czwarta część zaplanowanej kwoty; jedna czwarta stanowiła rezerwę do rozdzielenia przez zespół koordynujący ten budżet. Od 2017 roku w puli były też pieniądze na tzw. budżet młodzieżowy.

Budżet obywatelski na 2021 rok jest podzielony na cztery kategorie: ogólnomiejską, strefową, osiedlową i młodzieżowy budżet obywatelski. Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 500 tys. zł (maksymalna wartość jednego projektu nie może tej kwoty przekroczyć), na strefowe (według dotychczasowego podziału na Centrum, Łomżycę i Południe) po 250 tys. zł na każdą z tych stref.

W przypadku każdego z osiedli zadanie inwestycyjne nie może być droższe niż 50 tys. zł, zaś tzw. zadanie społeczne (w tym kulturalne czy sportowe) - 10 tys. zł. Za zgodą rad tych osiedli można zgłaszać działania obejmujące kilka osiedli. Pula na budżet młodzieżowy to 100 tys. zł.

W sumie do magistratu wpłynęło 40 różnych propozycji zgłoszonych łącznie w tych wszystkich kategoriach. 32 z nich zostały dopuszczone do głosowania. Wśród zadań ogólnomiejskich znalazły się remonty chodników, zadaszenie boiska na tzw. orliku i renowacja Parku Ludowego im. Legionów, jest też propozycja budowy psiego placu zabaw. Wśród zadań strefowych dominują inwestycje drogowe; jest też np. pomysł na aleję dydaktyczną fauny i flory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Na osiedlach mieszkańcy również zgłosili pomysły naprawy chodników i budowy miejsc rekreacji, jedna z filii biblioteki miejskiej chce kupić tzw. interaktywną podłogę do placówki. Pomysły do sfinansowania w ramach budżetu młodzieżowego, to linowy plac zabaw i kilkunastogodzinny maraton piłkarski.

Osiem zadań jest na liście niedopuszczonych - regulamin przewiduje możliwość odwołania się od takiej decyzji rady budżetu obywatelskiego, dlatego ostateczna lista projektów do głosowania ma być znana pod koniec października, a samo głosowanie przewidziano na listopad. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 15 grudnia.