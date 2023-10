Podlaskie: Rozpoczęła się budowa obwodnicy Suchowoli na dk 8 Białystok-Augustów

Przekazaniem placu budowy wykonawcy rozpoczęła się w poniedziałek po południu budowa obwodnicy Suchowoli (Podlaskie) na obecnej drodze krajowej Białystok-Augustów. Wykonawcą jest firma Budimex SA, a wartość kontraktu w systemie projektuj i buduj to 250 mln zł.

W ostatnich dniach wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał zezwolenie na realizację tej inwestycji.

Obwodnica Suchowoli jest jedną z pięciu w Podlaskiem, które powstają w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic. Trzy z nich: Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów powstaną na trasie Białystok-Augustów. W ostatnich dniach rozpoczęła się już także budowa obwodnicy Sztabina.

Rząd zdecydował także w ostatnim czasie, że droga Białystok-Augustów będzie rozbudowana do drogi ekspresowej. Droga ta została wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r. GDDKiA zapowiadała już także wcześniej, że budowane obwodnice na tej drodze - na razie w standardzie drogi głównej przyspieszonej, będą w przyszłości rozbudowane o drugi pas i wykorzystane w nowej drodze ekspresowej.

Obecna obwodnica Suchowoli będzie miała 15 km długości, zacznie się w miejscowości Kumiała, a zakończy pomiędzy miejscowościami Głęboczyzna i Grymiaczki. Pozwoli wyprowadzić ciężki ruch np. w stronę Suwałk i dalej granicy z Litwą, nie tylko z samej Suchowoli, ale także z kilku innych miejscowości: Zagórza, Wysokiego, Skindzierza, Chodorówki Nowej, Poświętnego czy Krzywej.

P. o. dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Norbert Wyrwich podkreślił, że obwodnica Suchowoli jest ważna, bo znacznie wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości, przez które będzie przebiegać, podróżnych. Wyraził nadzieję, że obwodnica powstanie w dwa lata - tak zakłada kontrakt - a może będzie skończona wcześniej - jeżeli będą do tego sprzyjające warunki.

Obecny na uroczystości wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski podkreślił, że rozpoczęcie budowy obwodnicy Suchowoli to moment historyczny. Podkreślił, że kilkanaście kilometrów tej obwodnicy poprawi jakość życia mieszkańców kilku miejscowości, z których będzie wyprowadzony uciążliwy ruch tranzytowy. Dodał, że ruch jest obecnie na drodze przez te miejscowości niebezpieczny, spowolniony, ale kłopoty mają też piesi, którym ciężko jest bezpiecznie przejść przez te drogę.

Wiceminister obrony Michał Wiśniewski dodał, że inwestycja to kolejne dotrzymane obietnice przez rząd. "Te 100 obwodnic to jest zmiana jakości życia dla tych mieszkańców" - powiedział. Zaznaczyła także, że ma to także związek z bezpieczeństwem kraju. "Dlatego, że ta droga, ta obwodnica, będzie miała charakter drogi rokadowej, czyli do szybkiego przemieszczania się wojsk" - wyjaśnił Wiśniewski.

Wojewoda Bohdan Paszkowski powiedział o obecnie realizowanych, ale też najbliższych inwestycjach drogowych, że to moment długo oczekiwany, aby poprawić jakość komunikacji w województwie podlaskim. Przypomniał, że kończy się np. budowa S61 Via Baltica. Wskazał, że obwodnica Suchowoli to i większe bezpieczeństwo i lepsza ochrona środowiska, a także lepsze zdrowie mieszkańców - mniejszy hałas, mniej spalin, mniej wypadków.

Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel dodał, że obwodnica to inwestycja "upragniona" przez mieszkańców, na którą czekali wiele lat. Dodał, że drogą z Białegostoku przez Augustów w stronę Suwałk codziennie jeździ ok. 20 tys. pojazdów, kilka tysięcy tirów.

W ramach programu budowy stu obwodnic w Podlaskiem mają jeszcze powstać obwodnica Zambrowa od strony dróg krajowych 63 i 66 w stronę Bielska Podlaskiego oraz obwodnica Augustowa od strony dk 16.