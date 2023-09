Podlaskie: Rozpoczęła się budowa obwodnicy Sztabina

Na obecnej drodze krajowej nr 8 Białystok – Augustów rozpoczęła się w czwartek budowa ponad 4-kilometrowej obwodnicy Sztabina. Wojewoda i drogowcy wbili symboliczne łopaty na terenie realizowanej inwestycji.

Jednojezdniowa obwodnica będzie miała 4,3 km drogi; w przyszłości trasa ma być rozbudowywana do ekspresowej.

Białystok i Augustów mają być skomunikowane z trasą ekspresową S8, która została wpisana niedawno do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r.

"To tak naprawdę pierwszy etap budowy drogi ekspresowej. Wykonawca tak zaprojektował obwodnicę Sztabina, aby jednocześnie mogła wpisywać się w przyszłą drogę ekspresową" - powiedział pełniący obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Norbert Wyrwich.

Obwodnica będzie kosztowała 135 mln zł. Wykonawcą jest Budimex, który ma zakończyć prace w 2025 roku.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że w czwartek przekazał oficjalnie wykonawcy teren pod budowę i jest przekonany, że zostanie wykonana w terminie. Przypomniał, że dotąd była to niebezpieczna droga, na której ginęli ludzie. Rok temu na przejściu dla pieszych zginęła 15-letnia dziewczynka.

"Mam nadzieję, że ta inwestycja spowoduje, że tak tragicznych zdarzeń nie będziemy już obserwować na trasie, tutaj w Sztabinie" - podkreślił Paszkowski.

Wójt gminy Sztabin Jarosław Karp przyznał, że mieszkańcy długo czekali na decyzję o budowie obwodnicy, ale teraz już mają pewność, że ona powstanie.

Zanim powstanie droga ekspresowa Białystok-Augustów, będą na tej trasie budowane jeszcze obwodnice Suchowoli i Białobrzegów.

Obwodnica Sztabina ma się zaczynać i kończyć rondem. Planowana jest ok. 665-metrowa przeprawa, czyli estakada przez dolinę Biebrzy, przecinająca Biebrzański Park Narodowy. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy ze Sztabina.