Podlaskie: Samorządy mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji w ramach pilotażu rządowego programu Polski Ład

Do 31 lipca samorządy w Polsce mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach pilotażu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W środę założenia programu poznawali podlascy samorządowcy,

W skali kraju w pilotażu samorządy mogą się starać o łączną kwotę 20 mld zł, nie ma pul regionalnych. Mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 95 proc. inwestycji - poinformował na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

"Program obejmuje wszystkie jednostki samorządu. Program ma na razie charakter pilotażowy, ale ten pilotaż ma służyć temu, aby wypracować jak najbardziej doskonałe zasady tego programu" - mówił Paszkowski. Wnioski przyjmuje bank BGK, będzie dokonywał ich kwalifikacji i przekazywał do oceny komisji, którą utworzy premier -dodał wojewoda.

Cele programu to głównie pobudzenie aktywności inwestycyjnej samorządów, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, powstawanie nowych miejsc pracy, lepsze warunki życia obywateli, wsparcie zrównoważonego rozwoju.

"Poprzez ten program z jednej strony chcemy zwiększyć intensywność działań samorządów w zakresie inwestycji. Chcemy, aby rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce, tej lokalnej, był jak najbardziej intensywny. Wszystko oczywiście się wiąże z kwestiami wychodzenia z tego załamania covidowego, które również obserwujemy, wprawdzie stosunkowo łagodnie, ale jednak obserwujemy w obszarze również inwestycji samorządowych" - mówił wojewoda.

Zgodnie z zasadami pilotażu, od 2 do 31 lipca każdy samorząd może złożyć 3 wnioski w tym jeden wniosek bez limitu kwoty, jeden do kwoty wsparcia 30 mln zł, jednej wniosek do kwoty 5 mln zł.

Radosław Kwiecień z zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podkreślał, że celem programu jest głównie zrównoważony rozwój. Ocenił, że program będzie "wehikułem inwestycyjnym, który pozwoli wyrównywać różnice rozwojowe, różnice pomiędzy słabszymi i mocniejszymi regionami nie tylko w Polsce, ale i w Europie".

Kwiecień wymieniał, że priorytetami w programie są gospodarka niskoemisyjna, efektywna energetyka, ekologiczny transport, cyfryzacja, inwestycje infrastrukturalne. "Tych wyzwań jest bardzo dużo i ten program te wszystkie spektra pokrywa" - dodał Kwiecień.

Radosław Kwiecień tłumaczył, że samorządy muszą mieć zapewniony do planowanych inwestycji wkład własny. Mówił, że program ma "uruchomić" środki, które są zgromadzone w bankach, bo jest w tym sektorze "duża nadpłynność", a projekt ma być finansowany przez wykonawców, z ich środków trwałych lub kredytu na realizację danego kontraktu. "Rozliczanie inwestycji następuje z dołu i tą płatność wykonuje BGK" - mówił Kwiecień. Ocenił jednocześnie, że nie powinno być problemu, bo trwają rozmowy i z bankami i z potencjalnymi wykonawcami, aby było to akceptowane. Dodał również, że pierwsze przetargi na inwestycje będą mogły być ogłoszone we wrześniu.

