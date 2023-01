Podlaskie: Skuteczniejsza walka z przestępczością wobec środowiska dzięki nowemu wydziałowi w WIOŚ

Wydział zwalczania przestępczości środowiskowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku zainaugurowano w środę z udziałem wiceministra klimatu Jacka Ozdoby oraz p.o. GIOŚ Magdy Gosk. Ma on umożliwić skuteczniejszą walkę z przestępstwami środowiskowymi na Podlasiu.

Wydziały zwalczania przestępczości środowiskowej powstają na mocy realizacji zmiany rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 2022 r. o zmianie struktur inspekcji. To ósmy taki wydział w inspekcjach wojewódzkich w Polsce; podobny działa również w inspektoracie głównym.

"To ważny dzień w walce z przestępcami środowiskowymi. Województwo podlaskie jest wzmocnione o takie zbrojne ramię składające się np. z byłych funkcjonariuszy policji, którzy doskonale wiedzą, jak radzić sobie z tymi, którzy chcą łamać prawo" - mówił na konferencji prasowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. "Efekt mrożący, który chcemy uzyskać, czyli zwiększona wykrywalność i podniesienie dolnej i górnej granicy odpowiedzialności karnej, to jest to, co już w tej chwili realizujemy" - dodał.

Ozdoba tłumaczył, że tworzone wzmocnienie ma służyć temu, że jeżeli np. ktoś chciałby nielegalnie przywozić do Polski, wyrzucać czy podpalać odpady, zastanowił się, zanim to zrobi. "Dlatego, że będzie świadomy po pierwsze większej wykrywalności - stąd potrzebny taki wydział, o którym dzisiaj mówimy i go dzisiaj otwieramy (...) a oprócz tego wysokość kary (...) ta kara ma być na tyle surowa, że nie będzie się po prostu opłacać popełniać przestępstwa" - mówił wiceminister Ozdoba.

Dodał, że wydziały zwalczania przestępczości środowiskowej powstają, ponieważ główny inspektorat zwrócił uwagę na to, że kary za tego rodzaju przestępstwa są za niskie, a popełniający je mówią, że im się to opłaca. "To się ma nie opłacać i się już nie opłaca" - powiedział Jacek Ozdoba i wskazał, że zaostrzono przepisy w kodeksie karnym za te przestępstwa.

W walce z przestępstwami środowiskowymi inspektorzy będą mogli używać m.in. dronów, fotopułapek i innych nowoczesnych technologii. Będą przy tym współpracować z innymi służbami: policją, strażą graniczną, inspekcjami, prokuraturą.

Pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk podkreśliła, że inspekcja ta stoi na straży środowiska, które jest naszym wspólnym dobrem, a zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku, zapobieganie jego degradacji na ich skutek - jednym z najważniejszych priorytetów. Dodała, że inspekcja zmienia się, aby być skuteczną. Dodała, że w ramach nowych wydziałów będzie łączona wiedza i doświadczenie inspektorów WIOŚ i byłych funkcjonariuszy służb, m.in. policjantów.

P.o. zastępcy GIOŚ Krzysztof Gołębiewski dodał, że skuteczna walka z przestępczością środowiskową jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, a od dwóch lat w inspekcji te działania są intensyfikowane - także w regionach. Podkreślił, że chodzi przede wszystkim o skuteczność działań, np. w sferze gospodarki odpadami.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Michalczuk tłumaczył, że nowy wydział ma podejmować działania, gdy jest uzasadnione podejrzenie przestępstwa lub wykroczenia wobec środowiska, i reagować na informacje - także medialne, od obywateli - w takich sprawach. Będzie mógł prowadzić obserwacje, kontrole, analizy zagrożeń. Inspektorzy będą mogli zatrzymać i przeszukać samochód, sprawdzić, czy nie są w nim przewożone nielegalnie odpady, a wspólnie z innymi służbami - kontrolować zgodność dokumentów z faktycznie przewożonym ładunkiem.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zaznaczył, że Podlaskie słynie z pięknej przyrody i chodzi o to, aby to utrzymać i poprawiać. Podkreślił, że jest wiele przepisów krajowych i unijnych, których trzeba przestrzegać, dlatego - jak ocenił - ważne jest, aby instytucje, które się tym zajmują, były skuteczne.

