Podlaskie: Tiry nie mogą już wjeżdżać do Polski z Litwy przez Ogrodniki

Od północy przez przejście graniczne z Litwą w Ogrodnikach (Podlaskie) w obu kierunkach przejeżdżać mogą jedynie auta o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 7,5 tony - poinformowali w sobotę drogowcy. Wcześniej do Polski mogły wjeżdżać tamtędy również cięższe pojazdy.

O zmianie na przejściu w Ogrodnikach poinformował w sobotę w mediach społecznościowych białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. "Tiry nie wjeżdżają już tam do Polski. GDDKiA przywróciła pierwotną organizację ruchu na DK 16 Augustów-Ogrodniki (DMC do 7,5t)" - podali drogowcy.

Przed wejściem Polski do strefy Schengen przejście graniczne z Litwą w Ogrodnikach obsługiwało pojazdy właśnie o masie całkowitej do 7,5 tony. Od 17 marca, gdy zostało ono otwarte w związku z bardzo długimi początkowo kolejkami na sąsiednim przejściu z Litwą w Budzisku, można było tamtędy wjeżdżać do Polski również cięższymi pojazdami (wyjeżdżać można było już z ograniczeniem tonażowym).

19 marca miała wejść w życie decyzja, by ograniczyć w Ogrodnikach również - właśnie do 7,5 tony - masę pojazdów wjeżdżających. Ostatecznie zgoda na wjazd do Polski z Litwy przez to przejście ciężarówek bez ograniczeń tonażowych została przedłużona. Chodziło o konieczność utrzymania ciągłości tranzytowego ruchu ciężkiego z krajów bałtyckich do Europy Zachodniej.

Jak wynika ze statystyk Podlaskiego Oddziału SG, w ostatnim czasie do Polski przez Ogrodniki wjeżdżało ok. 50 ciężkich pojazdów na dobę. Kolejek nie ma zarówno na tym przejściu, jak i w sąsiednim Budzisku, które obsługuje wszystkie pojazdy.