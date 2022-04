Podlaskie: Trzy doby oczekiwania ciężarówek na przejściu z Białorusią w Bobrownikach

Nadal trzy doby muszą czekać na odprawę kierowcy ciężarówek, którzy chcą wyjechać na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach. W kolejce w piątek rano stoi 1,3 tys. tirów - podała podlaska KAS.

Wieczorem w czwartek było to 67 godzin, na odprawę czekało 1,2 tys. ciężarówek, kolejka miała 35 km długości.

Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba ciężarówek, które odprawiają i sprawdzają służby graniczne na przejściu. W ciągu dwunastogodzinnej ostatniej zmiany odprawiono 141 tirów - podała Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak tłumaczyła wcześniej KAS, w związku z sankcjami gospodarczymi UE wobec Rosji po agresji na Ukrainę i zakazem transportu do Rosji niektórych towarów na granicy sprawdzane są nie tylko dokumenty, ale także służby graniczne kontrolują to, czy faktycznie deklarowany w dokumentach towar znajduje się w ciężarówce. Wykorzystuje się do tego skanery RTG.

Kolejki w Bobrownikach są codziennością od listopada 2021 r., gdy z powodu kryzysu migracyjnego zamknięto do odwołania sąsiednie drogowe przejście z Białorusią w Kuźnicy.

