Podlaskie: Trzy doby oczekiwania na odprawę na przejściu z Białorusią w Bobrownikach

Trzy doby - tyle muszą czekać na odprawę kierowcy ciężarówek, którzy chcą wyjechać na Białoruś przez przejście w Bobrownikach. W środę wieczorem przed przejściem czeka 1,3 tys. ciężarówek - podała podlaska Krajowa Administracja Skarbowa.

Czas oczekiwania na odprawę - w porównaniu do poranka w środę - skrócił się o sześć godzin. Wieczorem to 72 godziny, rano było to 78 godzin.

Kolejka tirów, które stoją na prowadzącej do granicy drodze krajowej 65 ma 35 km długości - wynika z najnowszego, wieczornego komunikatu Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Obowiązuje strefa buforowa przed Waliłami Stacją, która pomaga w regulacji ruchem na dojeździe do przejścia granicznego.

Podlaska KAS podała, że identycznie jak w ostatnich dniach, także w ciągu ostatniej dwunastogodzinnej zmiany odprawiono w Bobrownikach 140 ciężarówek. Oznacza to, że w ostatnich dniach w ciągu doby odprawianych jest na tym przejściu 280 tirów, które wyjeżdżają na Białoruś.

Jak wyjaśniała wcześniej KAS, odprawy trwają dłużej, bo w związku z sankcjami gospodarczymi nałożonymi przez UE na Rosję po agresji na Ukrainę i zakazie transportu do Rosji niektórych towarów, służby graniczne sprawdzają, czy deklarowany w dokumentach towar rzeczywiście jest w ciężarówkach. Wykorzystuje się do tego skanery RTG.

Kolejki w Bobrownikach utrzymują się od 9 listopada 2021 r., gdy z powodu kryzysu migracyjnego zamknięto do odwołania sąsiednie przejście z Białorusią w Kuźnicy.

