Podlaskie: Urząd marszałkowski zachęca wytwórców produktów regionalnych do współpracy

Urząd marszałkowski w Białymstoku zachęca producentów regionalnej i lokalnej żywności do zgłaszania się do tworzonej bazy takich produktów lokalnych. Urząd chce jeszcze szerzej niż dotąd promować taką żywność wysokiej jakości, która powstaje z surowców wytwarzanych w regionie.

Dotychczas w tworzonej bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego znajduje się około 90 takich wytwórców. Urząd ocenił, że to mało. Kolejnych producentów i rolników zachęca do wypełnienia krótkiej ankiety zgłoszeniowej. Powstał też filmik zachęcający producentów do współpracy.

Wicemarszałek województwa Stanisław Derehajło podkreślał ostatnio na konferencji w urzędzie marszałkowskim poświęconej produktom tradycyjnym, że w różnych działaniach samorządu województwa w tym zakresie chodzi o to, by promować, wzmacniać produkty tradycyjne w regionie, rozwijać turystykę kulinarną. Chodzi też o to, by mieszkańcy mogli zaopatrywać się w te produkty.

Ankieta on-line pod adresem: producenci.wrotapodlasia.pl jest dla producentów i rolników, mniejszych firm, którzy są zainteresowani sprzedażą bezpośrednią, tzw. krótkimi łańcuchami dystrybucji, rolniczym handlem detalicznym, dostawą wytwarzanych przez siebie produktów do np. stołówek, grup zakupowych tworzonych przez konsumentów, współpracą z innymi producentami, dalszym kształceniem, współpracą z samorządem.

"Liczymy nie tylko na osoby i podmioty działające na obszarach wiejskich, ale też na firmy zlokalizowane w miastach, o ile wykorzystują surowce z najbliższej okolicy oraz dbają o jakość produktów, w tym także kultywują lokalne dziedzictwo kulinarne. Interesują nas też właściciele obiektów agroturystycznych oraz restauracji nastawionych na tradycyjną kuchnię opartą o lokalne surowce" - podaje urząd. Chodzi np. o małe masarnie, tłocznie, olejarnie, piekarnie, kiszarnie warzyw, przetwórnie.

Urząd marszałkowski pracuje nad nową stroną internetową z produktami lokalnymi. Powstają reportaże o tych produktach. Oprócz historii ich powstawania, opisów, jest też zamieszczana informacja, gdzie dane produkty, np. w trakcie zwiedzania regionu - można kupić.