Podlaskie: Urząd marszałkowski zbiera strategiczne pomysły na nowy RPOWP 2021-2027

Najważniejsze, strategiczne pomysły i projekty do zrealizowania po 2021 roku ze wsparciem z UE z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 zbiera urząd marszałkowski w Białymstoku.

Zwrócił się w tej sprawie do samorządów, wyższych uczelni, szkół, przedsiębiorców, instytucji, organizacji, podmiotów prywatnych. Apeluje, by zgłaszali takie pomysły, wskazywali priorytety.

Nabór na te pomysły ruszył jeszcze przed pandemią koronawirusa, ale władze województwa podkreślają, że obecna sytuacja będzie miała wpływ na przyszłe działania, tak jak ma wpływ na całą gospodarkę.

"Myślę, że ten czas, w którym jesteśmy, skłoni wielu projektodawców do zastanowienia się nad swoimi dotychczasowymi pomysłami. Myślę, że będzie to poddane głębokiej refleksji" - mówiła w ostatnich dniach o tych konsultacjach dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Joanna Sarosiek.

Dodała, że urzędowi chodzi o szerokie zasięgnięcie opinii całego społeczeństwa regionu, by wypowiedziało się jak widzi najważniejsze przedsięwzięcia o największej skali w przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2021-2027, jakie są oczekiwania od urzędu w tych kwestiach, zwłaszcza z uwzględnieniem obecnej sytuacji wywołanej przez koronawirusa.

"Już teraz zaczęliśmy pytać mieszkańców województwa podlaskiego, co widzieliby jako te projekty strategiczne, główne projekty w nowej perspektywie finansowej. To jest bardzo dla nas ważne, dlatego te prace zaczęliśmy teraz" - mówi o tych konsultacjach marszałek województwa Artur Kosicki.

Podobnie jak obecny RPOWP 2014-2020, przyszły taki program na lata 2020-2027 będzie źródłem finansowania rozwoju regionu. Obecny podlaski program to ok. 5 mld zł z UE.

Urząd marszałkowski czeka na koncepcje projektów infrastrukturalnych, społecznych, dotyczących współpracy biznesu z nauką, sektora publicznego z prywatnym, zdrowotnych. Muszą być dostosowane do celów, które wskazano w rozporządzeniach o funduszach.

Urząd przypomina, że te cele dotyczą: wspierania innowacji i inteligentnych transformacji gospodarczych, niskoemisyjnej energetyki, przystosowania się do zmian klimatu, zwiększaniu mobilności, udoskonalaniu regionalnych połączeń teleinformatycznych, zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wiejskich.

Największe projekty infrastrukturalne (z wyłączeniem projektów dotyczących budowy dróg, kolei i komunikacji publicznej) mają mieć wartość powyżej 10 mln zł, inne duże projekty powyżej 7 mln zł. Projekty komunikacyjne mają być ujęte w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się na portalu informacyjnym urzędu marszałkowskiego www.wrotapodlasia.pl i stronie RPOWP. Można je przesyłać mailem, na adres: konsultacje2030@wrotapodlasia.pl do końca kwietnia.

"Zwracamy się do Was z prośbą, aby czas, który spędzacie teraz w domu, wykorzystać kreatywnie. Wiemy, że zajmują Was aktualne problemy: strach o przyszłość, zdrowie, los najbliższej rodziny. Warto zająć głowę czymś innym, próbą zaprojektowania przyszłości po przejściu pandemii, próbą szukania rozwiązań dla gospodarki, bo od jej kondycji będzie zależał poziom życia nas wszystkich" - zachęca do konsultacji urząd marszałkowski.