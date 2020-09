Podlaskie: Utrzymują się kolejki ciężarówek przed przejściami z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach

Utrzymują się długie kolejki ciężarówek oczekujących na odprawę graniczną przy wyjeździe na Białoruś przez przejścia w Kuźnicy i Bobrownikach (Podlaskie). W Kuźnicy na wjazd trzeba czekać w niedzielę rano 20 godzin, w Bobrownikach czas oczekiwania wydłużył się do 42 godzin - poinformowała straż graniczna.

Kolejka ciężarówek przed przejściem w Bobrownikach ma 23 km, przed przejściem w Kuźnicy 21 km - poinformował w niedzielę rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Przed obydwoma przejściami działają strefy buforowe, gdzie policja kieruje ruchem ciężarówek tak, by nie dochodziło do problemów komunikacyjnych. Ciężarówki stoją wzdłuż dróg krajowych (dk 19 i dk 65) prowadzących do tych przejść.

Krupa poinformował, że na dojeździe do Kuźnicy bufor jest w Sokółce, by ciężarówki jadące do Kuźnicy nie zablokowały tego miasta. Na dojeździe do Bobrownik bufor jest przed miejscowością Waliły.

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Katarzyna Zdanowicz poinformowała PAP, że w ciągu ostatnich 12 godzin w Kuźnicy odprawiono 330 ciężarówek, w Bobrownikach 294.

Kolejki na tych przejściach utrzymują się od czwartku. Powstały po problemach z systemem informatycznym białoruskich służb celnych. Pogranicznicy podkreślają także, że nałożył się na to większy zazwyczaj w weekendy ruch ciężarówek.