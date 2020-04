Podlaskie: W 2020 i 2021 r. przetargi na budowę obwodnic: Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów

W 2020 i 2021 r. mają być ogłoszone przetargi na budowę trzech obwodnic: Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów na dk 8 Białystok-Augustów w Podlaskiem w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic w Polsce - podało we wtorek Ministerstwo Infrastruktury.

Szef tego resortu Andrzej Adamczyk zaakceptował programy tych inwestycji - podało w komunikacie ministerstwo.

W Podlaskiem łącznie, w ramach programu budowy w kraju stu obwodnic, ma powstać pięć obwodnic. Oprócz trzech na drodze krajowej nr 8, planowane są także nowa obwodnica Augustowa w ciągu dk 16 i Zambrowa w ciągu dk 63 i dk 66 , ale na razie w ministerialnym komunikacie jest mowa o zatwierdzeniu programów obwodnic na drodze krajowej nr 8.

Ministerstwo podało, że dla obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów, które znajdują się na trasie z Białegostoku do Augustowa są już decyzje środowiskowe, trwają prace nad ich koncepcjami programowymi.

"W przypadku obwodnic Suchowoli i Sztabina ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców jest planowane jeszcze w tym roku, a roboty budowlane będą realizowane w latach 2023-2025. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy Białobrzegów jest planowane w trzecim kwartale 2021 r., a roboty budowlane będą realizowane w latach 2024-2027" - poinformowało ministerstwo.

Za realizację inwestycji będzie odpowiadał białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski poinformował we wtorek PAP, że w zatwierdzonym programie inwestycji znajdują się informacje o zakresie inwestycji, czasie realizacji, szacunkowych kosztach. "Uzgodnienie Programu Inwestycji jest konieczne, aby można było realizować inwestycję budowlaną" - dodał.

Trzy obwodnice, które mają powstać na dk 8, mają być drogami o kategorii dróg głównych przyspieszonych. Łącznie powstanie 25 km takiej drogi. Obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów mają wyprowadzić ruch ciężarówek poza te miejscowości, zwiększyć bezpieczeństwo, większa ma być również przepustowość dla ruchu trasy Białystok-Augustów i dalej do granicy z Litwą, mają też być uzupełnieniem przyszłej trasy S19 Via Carpatia w regionie.

"Droga krajowa nr 8 to jedna z najbardziej obciążonych ruchem ciężkim tras w Polsce. Mieszkańcy miejscowości, przez środek których przebiega, muszą codziennie zmagać się ze skutkami dużego natężenia ruchu - spalinami, hałasem i zatorami. Budowa obwodnic pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia w tych miejscowościach" - podkreśla cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Suchowoli ma mieć 15,3 km i będzie biegła od wschodniej strony tego miasta, po tzw. nowym śladzie. Ma być również obwodnicą mniejszych miejscowości po trasie takich jak: Zagórze, Wysokie, Skindzierz i Chodorówka Nowa. Obwodnice Sztabina i Białobrzegów mają biec po północno-wschodniej stronie obecnej drogi nr 8. Obejście Sztabina ma mieć 4,5 km długości, Białobrzegów - 5 km - poinformowało ministerstwo.

Resort infrastruktury podał także we wtorek, że na mocy uzgodnionego aneksu, o 22 mln zł zwiększy się wartość umowy na budowę 24 km odcinka trasy S61 Via Baltica Suwałki-Budzisko. Wyjaśniono, że wynika to z aktualizacji kosztów związanych z wykupem gruntów przejmowanych pod tę inwestycję i wypłatą odszkodowań z tego tytułu.

Ministerstwo przypomina, że w ramach programu budowy stu obwodnic, do 2030 r. w Polsce powstanie łącznie ok. 820 km dróg. Szacunkowa ich wartość to ok. 28 mld zł. "Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego" - podał resort infrastruktury.