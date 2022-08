Podlaskie: W 2023 r. będą oddane do użytku dwa mosty kolejowe na Narwi w Uhowie na trasie Rail Baltica

W 2023 r. będą oddane do użytku dwa bliźniacze kolejowe mosty na rzece Narew w Uhowie koło Łap (Podlaskie) na trasie Rail Baltica - zapowiedziały PKP PLK. W środę zaczęła się operacja docelowego montażu metalowej części konstrukcji pierwszego mostu. Operacja potrwa do czwartku.

Przy pomocy specjalnych siłowników i pomp hydraulicznych od rana w środę przesuwana i ustawiana na swoje miejsce jest kratownicowa konstrukcja, która waży 1500 ton.

"Specjalistyczna operacja potrwa kilkadziesiąt godzin. Wcześniej przez kilka miesięcy, w miarę postępu budowy, most był stopniowo nasuwany nad rzekę" - poinformował Tomasz Łotowski z PKP PLK w przesłanym komunikacie.

Kolejowe mosty na Narwi w Uhowie to - jak podkreślają PKP PLK - największa przeprawa, która powstaje na remontowanym podlaskim odcinku (Czyżew - Białystok) międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica.

PKP Polskie Linie Kolejowe przypominają, że w Uhowie powstaną dwa takie same mosty kolejowe. Łotowski powiedział PAP, że drugi most będzie zbudowany do końca 2022 r. "Następnie na obiektach układane będą tory, montowana sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym" - podano w komunikacie. Obydwa mosty będą oddane do użytku w 2023 r.

Przeprawa przez Narew będzie miała ok. 200 m długości. Mosty pozwolą na szybszy przejazd pociągów. Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h. "Kursować będą mogły także cięższe składy towarowe o nacisku 22,5 ton/oś. Ten największy obiekt inżynieryjny na odcinku Czyżew - Białystok na lata zapewni sprawne i bezpieczne podróże" - dodano.

Budowa mostów to element modernizacji ok. 70-km odcinka Czyżew-Białystok trasy Rail Baltica. PKP PLK przypomniały, że inwestycja jest prowadzona w ramach projektu dofinansowanego z UE z CEF (Łącząc Europę". Wartość tej inwestycji to 3,4 mld zł.

Dodano, że łącznie na odcinku Czyżew - Białystok powstanie: 10 mostów kolejowych, 17 wiaduktów drogowych, osiem wiaduktów kolejowych, dwa tunele drogowe, 14 przejść podziemnych.

"Bezkolizyjne skrzyżowania zastąpią wszystkie przejazdy na odcinku Czyżew - Białystok, co zapewni bezpieczeństwo i wygodę kierowcom" - podała spółka. Po zakończeniu prac podróż pociągiem z na trasie Warszawa - Białystok ma trwać krócej niż półtorej godziny.

PKP PLK zapowiedziały, że w najbliższym zaczną się prace przy budowie nowych skrzyżowań dwupoziomowych: Czyżew, Dąbrowa - Łazy, Jabłoń - Dąbrowa, Porośl - Kije, gdzie powstaną wiadukty drogowe, a przy przystanku kolejowym Bojary będzie to przejście pod torami.

Zaawansowane są już natomiast prace na 19 innych obiektach: mostach, wiaduktach czy przejściach nad torami.

"Tunele dla pieszych powstają między innymi na stacjach w Czyżewie i Szepietowie oraz przystanku Zielone Wzgórza w Białymstoku. Na stacji w Białymstoku także budowane jest przejście pod torami, a tuż obok powstaje zadaszenie przyszłych peronów. Postępują prace na nowym wiadukcie pomiędzy wsiami Barszczówka i Baciuty" - poinformowały PKP PLK. Oddane do użytku są już natomiast wiadukty nad torami w Uhowie i Szepietowie - dodano.

Modernizacja odcinka Czyżew - Białystok Rail Baltica zaczęła się jesienią 2022 r. i - jak zapowiadały wcześniej PKP PLK - mają się zakończyć w 2023 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl