Podlaskie: W 2023 r. GDDKiA chce ogłosić przetargi na odcinek S19 Sokółka - Dobrzyniewo i obwodnicę Białobrzegów

Przetargi na projekt i budowę odcinka S19 Sokółka - Dobrzyniewo oraz obwodnicę Białobrzegów na dk 8 Białystok-Augustów zamierza ogłosić w 2023 r. w Podlaskiem GDDKiA. Ma być też oddany do użytku np. odcinek S 61 Ostrów Mazowiecka-Śniadowo.

Rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA Rafał Malinowski poinformował PAP, że ogłoszenie przetargu na odcinek Sokółka - Dobrzyniewo będzie jednak uzależnione od tego, czy uda się uzyskać dla tej inwestycji decyzję środowiskową.

"Jeśli Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na odcinek Sokółka - Dobrzyniewo (około 44 km), to rzeczywiście planujemy na przyszły rok ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy w systemie +projektuj i buduj+" - poinformował PAP Malinowski.

Sprawa jest w GDOŚ, bo od decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska są złożone odwołania.

Obwodnica Białobrzegów (o długości ponad 3,4 km) na trasie z Białegostoku do Augustowa ma być trzecią na tej drodze obwodnicą (po obwodnicach Suchowoli i Sztabina), która ma być zbudowana w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic.

Malinowski poinformował PAP, że kończą się prace nad koncepcją programową obwodnicy Białobrzegów. Trwa weryfikacja przekazanych przez wykonawcę dokumentów, trzeba będzie jeszcze przeprowadzić procedury związane z oceną projektów inwestycyjnych. Przetarg jest planowany na czwarty kwartał 2023 r.

GDDKiA czeka na wydanie pozwoleń na budowę (decyzji ZRID - zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) dla obwodnic Suchowoli i Sztabina. "Wnioski zostały złożone 5 sierpnia 2022 r., w pierwszej połowie 2023 r. spodziewamy się decyzji, a niedługo po tym rozpoczęcia robót" - poinformował Malinowski.

Obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów na trasie dk8 Białystok-Augustów są przygotowywane jako drogi jednojezdniowe z możliwością rozbudowy o drugi pas. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił jednak, że 13 grudnia rząd przyjął specjalną uchwałę o tym, że trasa z Białegostoku do Augustowa (konkretnie Białystok-węzeł Raczki na istniejącej obwodnicy Augustowa - PAP) ma być drogą ekspresową.

W uchwale tej uzasadniono, że ze względu na ważność i strategiczny charakter drogi z Białegostoku do Suwałk i dalej do granicy z Litwą, zasadne jest, aby także na odcinku z Białegostoku do Augustowa ta trasa była drogą ekspresową.

"Rada Ministrów ze względu na znaczenie w ruchu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym drogi Białystok-Augustów-Suwałki-granica państwa uznaje za zasadną budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki jako ciągu komunikacyjnego zapewniającego poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększającego jakość usług transportowych w przewozie towarów i pasażerów" - napisano w uchwale przyjętej przez Radę Ministrów.

Nie wiadomo na razie, jak i czy ta uchwała wpłynie na już trwające od jakiegoś czasu przygotowania do budowy obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów.

W 2023 r. GDDKiA w Białymstoku chce także udostępnić kierowcom kolejne odcinki budowanej trasy S61 Via Baltica. W czwartym kwartale 2023 r. drogowcy chcą oddać do użytku 19,5 km odcinek tej drogi z Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa, a także realizowany w ramach obwodnicy Łomży węzeł drogowy Łomża Zachód. Rafał Malinowski podkreślił, że włączenie do ruchu tego węzła pozwoli także oddać do ruchu zbudowany już ponad 7 km odcinek S61 Łomża Południe - Łomża Zachód.

