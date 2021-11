W Bobrownikach znowu ponad 30 godzin oczekiwania na wjazd na Białoruś

Do 32 godzin wzrósł w poniedziałek wieczorem czas oczekiwania kierowców ciężarówek na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach (Podlaskie). Rano było to 27 godzin.

Bobrowniki to obecnie jedyne w regionie przejście graniczne z Białorusią obsługujące drogowy ruch towarowy. Od blisko dwóch tygodni zamknięte jest do odwołania sąsiednie przejście w Kuźnicy. Od tego czasu w Bobrownikach wciąż utrzymuje się kolejka ciężarówek, a czas oczekiwania nie spada poniżej 20 godzin.

Po sobotnio-niedzielnym wydłużeniu się kolejek tirów, co jest od lat zjawiskiem typowym na podlaskich przejściach granicznych z Białorusią, w poniedziałek rano kolejka w Bobrownikach skróciła się do 27 godzin, podczas gdy w niedzielny wieczór było to 35 godzin oczekiwania. Ale w poniedziałek wieczorem znowu czas oczekiwania zaczął rosnąć i sięgnął 32 godzin; sama kolejka ma 19 km długości i stoi w niej 600 tirów. Jak poinformowała KAS, w czasie 12-godzinnej dziennej zmiany odprawiono 295 ciężarówek wyjeżdżających z kraju.

W związku z tak długimi kolejkami do przejścia, na drodze dojazdowej do Bobrownik, przed miejscowością Waliły Stacja, wciąż obowiązuje strefa buforowa. Strefy buforowe tworzone są na drogach dojazdowych do podlaskich przejść z Białorusią, kiedy kolejka ciężarówek zaczyna się wydłużać i utrudnia ruch samochodów. Wówczas jest dzielona i porządkowana przez KAS, Straż Graniczną i policję. Gdy odprawiane są kolejne pojazdy z pierwszej części kolejki, sukcesywnie wpuszczane są do niej auta z drugiej jej części.

Drogowe przejście graniczne w Kuźnicy zostało przez stronę polską zamknięte 9 listopada do odwołania, w związku z próbami nielegalnego przekraczania granicy przez duże grupy migrantów w okolicach tego przejścia.

Powstało tam po stronie białoruskiej koczowisko ok. tysiąca cudzoziemców; dochodziło do prób sforsowania granicy siłą, a w miniony wtorek miał tam miejsce atak ze strony grup agresywnie zachowujących się osób; w stronę polskich służb poleciały m.in. kamienie i granaty hukowe. Policja użyła armatek wodnych. Zajścia trwały ponad dwie godziny.

Kilka dni temu obozowisko opustoszało, a migranci skierowani zostali przez służby białoruskie do pobliskiego centrum logistycznego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl