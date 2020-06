Podlaskie: W czerwcowy długi weekend turystyczny pociąg do Walił jeździ każdego dnia

Przez cały długi czerwcowy weekend mieszkańcy i turyści mogą korzystać z tzw. turystycznego pociągu z Białegostoku do Walił - przypomina Podlaski Zakład spółki Przewozy Regionalne.

Pociąg do Walił jest przedsięwzięciem sezonowym. Połączenie działa w 2020 r. w weekendy od 29 maja do końca września 2020 r.

Z pociągu w sezonie korzystają np. turyści odwiedzający malowniczy rejon Puszczy Knyszyńskiej. Pociągi w sezonie jeżdżą na tej trasie w piątki po południu oraz po dwie pary pociągów w soboty i niedziele - informowała wcześniej spółka Polregio.

W czerwcowy, przedłożony weekend pociągi do Walił jeżdżą codziennie od 11 do 14 czerwca. "Dzięki dogodnym przesiadkom w Białymstoku z oferty będą mogli skorzystać także mieszkańcy innych miejscowości województwa podlaskiego, a także innych regionów Polski" - podało w komunikacie Polregio, gdy uruchamiano pociąg do Walił.

Trasa pociągu liczy 36 km. Pociąg zatrzymuje się w Kurianach, Zajeziercach, Żedni, Sokolu Białostockim i Waliłach.