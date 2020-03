Podlaskie: W Łomży nowe zasady budżetu obywatelskiego

Według nowych zasad mieszkańcy Łomży (Podlaskie) mogą od poniedziałku zgłaszać propozycje do budżetu obywatelskiego miasta na 2021 rok. Kategorii jest więcej niż dotąd, wśród nich oddzielną pulę pieniędzy przeznaczono na projekty na każdym z łomżyńskich osiedli.

To ósma edycja budżetu obywatelskiego Łomży. Do tej pory regulamin zakładał, że na każdą z trzech stref miasta (Centrum, Łomżyca i Południe) przeznaczona jest czwarta część zaplanowanej kwoty; jedna czwarta stanowiła rezerwę do rozdzielenia przez zespół koordynujący ten budżet. Od 2017 roku w puli były też pieniądze na tzw. budżet młodzieżowy.

W styczniu łomżyńscy radni uchwalili nowe zasady w regulaminie budżetu obywatelskiego. Zmiany dotyczą kategorii realizowanych zadań, podziału pieniędzy i zasad głosowania.

Budżet obywatelski na 2021 rok jest podzielony na cztery kategorie: ogólnomiejską, strefową, osiedlową i młodzieżowy budżet obywatelski. Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 500 tys. zł, na strefowe (według dotychczasowego podziału na Centrum, Łomżycę i Południe) po 250 tys. zł na każdą z tych stref; z kolei każde z osiedli będzie miało do dyspozycji po 50 tys. zł (możliwe są tu zarówno inwestycje, jak i propozycje społeczne, kulturalne czy sportowe), a budżet młodzieżowy, to pula 100 tys. zł.

Chodzi o to, żeby budżet obywatelski był jeszcze bardziej obywatelski, żeby możliwie najbardziej pobudzić oddolną inicjatywę - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

Prezydent miasta Mariusz Chrzanowski powiedział, że zmiany w budżecie obywatelskim związane są z uwagami mieszkańców i rad osiedli. Przyznał, że wcześniejsze zasady "w pewnym znaczeniu" dyskryminowały niektóre zadania i powodowały, że część aktywnych mieszkańców, społeczników swoich propozycji nie zgłaszała w przeświadczeniu, że i tak nie mają szans w późniejszym głosowaniu.

"Mamy nadzieję, że nowe zasady spowodują taki nowy impuls dla budżetu partycypacyjnego w naszym mieście, że ten budżet obywatelski zacznie się rozwijać" - dodał Chrzanowski. Zachęcał do aktywności.

Propozycje zadań do budżetu można zgłaszać do 27 marca. 17 kwietnia ma być ogłoszona wstępna lista zadań, ostateczna lista - 11 maja. Samo głosowanie zaplanowano między 25 maja a 26 czerwca. Można będzie wybierać po jednej propozycji z każdej z czterech kategorii.

Wyniki głosowania mają być ogłoszone w ostatnim dniu sierpnia.