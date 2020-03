Podlaskie: W niedzielę zmienił się planowo rozkład jazdy pociągów POLREGIO

Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie Białystok - Bielsk Podlaski i Hajnówka - Czeremcha wprowadzona została od niedzieli w nowym rozkładzie jazdy pociągów POLREGIO w Podlaskiem. Nowy rozkład będzie obowiązywał do 13 czerwca.

Wprowadzona komunikacja autobusowa jest związana z trwającymi na tych trasach pracami modernizacyjnymi - wyjaśniła w informacji prasowej Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu w Białymstoku spółki POLREGIO.

Dodała, że aby prowadzić inwestycje, trzeba całkowicie wstrzymać ruch pociągów.

"Z powodu trudności z dojazdem, przystanki kolejowe Białystok Nowe Miasto, Białystok Stadion i Hryniewicze nie będą obsługiwane, a autobusy będą się zatrzymywały na najbliżej położonych przystankach Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Również w Zimnochach i Rajsku, gdzie dojazd do kolei jest utrudniony, autobusy będą się zatrzymywały na przystankach PKS w tych miejscowościach. Na pozostałej trasie od Bielska Podlaskiego do Czeremchy będą kursowały pociągi" - poinformowała Gerasimiuk.

Spółka POLREGIO podaje, że w związku z tymi zmianami czas podróży na całej trasie będzie dłuższy o około pół godziny.

Z utrudnieniami muszą się także liczyć pasażerowie na trasie z Hajnówki do Czeremchy. Tam również z powodu prac na torach zamiast pociągów będą jeździć autobusy.

"Autobusy komunikacji zastępczej, z powodu trudności z dojazdem, nie będą obsługiwały przystanku kolejowego w Dobrowodzie. Autobus będzie się zatrzymywał na przystanku PKS w tej miejscowości. Czas przejazdu wydłuży się o około 25 minut" - podano w komunikacie.

POLREGIO podało także, że wiele pociągów regionalnych ma od niedzieli zmienione godziny kursowania, wszystkie szczegóły są w rozkładzie jazdy, np. na stronie internetowej polregio.pl, portalpasazera.pl, na przystankach, na stacjach, w kasach biletowych, czy pod numerem infolinii POLREGIO 703 20 20 20, która jest czynna przez całą dobę.

POLREGIO informowało już także wcześniej, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, od niedzieli nie kursują pociągi międzynarodowe. W Podlaskiem dotyczy to pociągów z Białegostoku do Grodna na Białorusi i z Białegostoku do Kowna na Litwie. Pociąg Białystok - Kowno jeszcze w niedzielę ma dojechać do Trakiszek na granicy polsko-litewskiej; od poniedziałku 16 marca jest odwołany - czytamy na stronie POLREGIO.