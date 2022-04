Podlaskie: Wciąż długa kolejka tirów w Bobrownikach

67 godzin muszą we wtorek rano czekać kierowcy tirów, którzy chcą wyjechać na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach. W kolejce stoi 1,2 tys. ciężarówek - podała aktualne dane podlaska KAS.

W poniedziałek wieczorem na odprawę czekało 1 tys. 250 ciężarówek, a czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy wynosił 69 godzin.

Ciężarówki stoją w kolejce na drodze krajowej nr 65. Kolejka ma we wtorek rano 30 km długości - wynika z najnowszego komunikatu z Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Wciąż obowiązuje tzw. strefa buforowa przed miejscowością Waliły Stacja, której celem jest regulacja ruchem na dojeździe do przejścia granicznego.

W ostatnich dniach służby graniczne odprawiają podczas 12-godzinnej zmiany ok. 140 ciężarówek. Tak było także podczas ostatniej zmiany.

140 tirów to mniej niż norma dla przejścia w Bobrownikach, gdzie podczas jednej zmiany odprawiano nawet do 300 pojazdów. KAS tłumaczy, że odprawy trwają od połowy marca dłużej, bo sprawdzane są nie tylko dokumenty, ale także to, czy faktycznie w ciężarówkach znajduje się deklarowany towar. Ma to związek z sankcjami gospodarczymi UE i zakazem transportu do Rosji niektórych towarów po agresji Rosji na Ukrainę.

Od 9 listopada 2021 r. Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. Zawieszono wtedy do odwołania ruch na sąsiednim przejściu w Kuźnicy. Powodem był kryzys migracyjny.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl