Podlaskie: Wciąż długie kolejki na przejściach z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach

Do 24 godzin w Kuźnicy i 36 godzin w Bobrownikach wydłużyły się w sobotę wieczorem kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę przy wyjeździe na Białoruś na tych polsko-białoruskich przejściach granicznych - podała straż graniczna.

Kolejki to - jak już wcześniej informowano - konsekwencja awarii systemów informatycznych białoruskich służb celnych oraz większego zazwyczaj w weekendy ruchu ciężarówek na tych przejściach. Kolejki utrzymują się od czwartku wieczorem.

Po to, by ruch odbywał się sprawnie, przed obydwoma przejściami granicznymi utworzono strefy buforowe. Ciężarówki stoją w długich kolejkach, które tworzą się na drogach krajowych prowadzących do tych przejść, są systematycznie przepuszczane do strefy pierwszej.

Podlaska policja poinformowała w sobotę wieczorem, że kolejka przed przejściem w Kuźnicy na dk 19 zaczyna się w miejscowości Janowszczyzna przed Sokółką, a na dk 65 prowadzącej do przejścia w Bobrownikach - od miejscowości Królowy Most.

Odprawy na obu tych przejściach odbywają się cały czas. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Katarzyna Zdanowicz poinformowała wieczorem PAP, że w ciągu ostatniej doby w Kuźnicy odprawiono 611 ciężarówek (norma to ok. 580), a w Bobrownikach 543, podczas gdy norma wynosi ok. 500.