Podlaskie: Wciąż ok. 1,4 tys. tirów w kolejce do odprawy przed przejściem z Białorusią w Bobrownikach

Wciąż ok. 1,4 tys. tirów stoi w kolejce do odprawy przed przejściem z Białorusią w Bobrownikach - podała podlaska KAS. Na rozpoczęcie odprawy trzeba w poniedziałek wieczorem czekać 79 godzin, rano było to 78 godzin.

Kolejka ciężarówek, które stoją w kolejce na drodze krajowej nr 65, która prowadzi do przejścia w Bobrownikach ma wieczorem 34 km - wynika z aktualnego komunikatu Regionalnego Systemu Ostrzegania. Rano było to 37 km.

W ciągu ostatniej dwunastogodzinnej zmiany służby graniczne odprawiły w Bobrownikach 143 ciężarówki, które wyjechały na Białoruś - podała PAP KAS. W ciągu ostatniej doby było to łącznie 281 tirów.

Od jedenastu dni obowiązuje obecnie strefa buforowa przed miejscowością Waliły Stacja, która służy regulacji ruchem na dojeździe do przejścia granicznego.

Od około dwóch tygodni w Bobrownikach odprawianych jest na każdej zmianie mniej tirów niż zwykle, co dodatkowo przekłada się na długość kolejki (norma to 250-300 ciężarówek podczas jednej zmiany).

KAS tłumaczyła już wcześniej, że mniejsza liczba odprawianych tirów wiąże się z tym, że odprawy trwają dłużej. Ma to związek z sankcjami gospodarczymi UE i zakazem transportu do Rosji niektórych towarów po agresji tego kraju na Ukrainę. Służby celne nie tylko sprawdzają dokumenty, ale także fizycznie kontrolują ciężarówki wyjeżdżające na wschód, by zweryfikować, czy faktycznie znajduje się tam deklarowany w dokumentach towar. Są do tego także wykorzystywane skanery RTG.

Kolejki w Bobrownikach utrzymują się od 9 listopada 2021 r. od zamknięcia z powodu kryzysu migracyjnego sąsiedniego przejścia drogowego w Kuźnicy.

