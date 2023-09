Podlaskie: Wojewoda wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Sztabina

Pozwolenie na budowę obwodnicy Sztabina na obecnej drodze krajowej nr 8 Białystok - Augustów wydał w poniedziałek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. To 4,3 km drogi jednojezdniowej, która w przyszłości będzie mogła być rozbudowana do ekspresowej.

Białystok i Augustów mają być skomunikowane w przyszłości z trasą ekspresową S8, która została wpisana niedawno do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r.

Wojewoda Bohdan Paszkowski powiedział, że zanim w przyszłości powstanie droga ekspresowa Białystok-Augustów, będą budowane obwodnice jednojezdniowe na tej trasie: Sztabina, Suchowoli i Białobrzegów. Te trzy obwodnice oraz obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej 16 i obwodnica Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66 są w rządowym programie stu obwodnic na lata 2020-2030. Wojewoda poinformował, że wydany ZRID - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - na obwodnicę Sztabina jest pierwszym na inwestycje z tego programu w regionie.

Obwodnica Sztabina będzie zaczynać się i kończyć rondem. Planowana jest ok. 665-metrowa przeprawa, czyli estakada przez dolinę Biebrzy, przecinająca Biebrzański Park Narodowy. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy ze Sztabina. Wartość umowy na projekt i budowę tej obwodnicy to 134,8 mln zł. Wykonawcą jest Budimex.

Pełniący obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Norbert Wyrwich poinformował, że prace przy budowie będą się rozpoczynać jak najszybciej i mają potrwać ok. dwóch lat.

"Zadanie jest tak przygotowane, żeby w przypadku, kiedy rozpoczniemy prace planistyczne do budowy drogi S8, wykorzystać ten fragment (obwodnicę Sztabina) jako przyszłą jedną jezdnię drogi ekspresowej" - powiedział Wyrwich. Dodał, że chodzi o to, by wcześniejsze prace nie były stracone, gdy w przyszłości zacznie się budowa S8.

Wójt Sztabina Jarosław Karp przyznał, że mieszkańcy tej miejscowości na obwodnicę czekają od 30 lat. Podkreślał, że poprawi ona bezpieczeństwo i mieszkańców i kierowców.

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku poinformował, że jeśli chodzi o pozostałe inwestycje z programu stu obwodnic w regionie, jeszcze pod koniec września powinien być wydany ZRID na budowę obwodnicy Suchowoli, a pod koniec października ma być ogłoszony przetarg na projekt i budowę obwodnicy Białobrzegów. Dodał, że wybrano wariant przebiegu obwodnicy Augustowa (dk16); na przełomie 2023/2024 ma być składany wniosek o decyzję środowiskową, a wariant obwodnicy Zambrowa nie jest jeszcze wybrany.

