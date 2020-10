Podlaskie: Wydane pozwolenie na budowę 23 km odcinka Szepietowo-Łapy trasy Rail Baltica

Wojewoda podlaski wydał w środę pozwolenie na budowę 23-km odcinka Szepietowo-Łapy międzynarodowej trasy kolejowej Rai Baltica. Kończą się procedury pozwoleniowe na podlaski odcinek trasy Czyżew-Białystok. Trwa już modernizacja linii od strony Czyżewa.

Wojewoda Bohdan Paszkowski poinformował, że w najbliższym czasie będą jeszcze wydane pozwolenia na stację Białystok, układ dworcowy w Łapach i cała procedura wydawania pozwoleń będzie zakończona.

Wojewoda wyjaśnił, że odcinek trasy kolejowej, którego dotyczy wydane w środę pozwolenie zaczyna się za Szepietowem i prowadzi do Łap. "To jest odcinek długi, bardzo istotny" - mówił Paszkowski.

Będzie przebudowanych pięć stacji kolejowych, przebudowana cała infrastruktura torowa tak, by po zakończeniu prac w układzie torowym, podtorzu, pociągi pasażerskie mogły tamtędy jeździć z maksymalną prędkością 200km/h, a towarowe 160 km/h - przypomniał wojewoda. Wyjaśnił, że w związku z tym przebieg linii będzie "prostowany", będzie poprawiona tzw. geometria toru, będzie wzmocniona nośność, podtorze. Prace obejmą także wszystkie instalacje techniczne związane z koleją. W decyzji są też "wstępne elementy" dotyczące bezpiecznych, bezkolizyjnych przejazdów, układu drogowego w miejscach, gdzie drogi krzyżują się z torami. Przewidziane są wiadukty lub przejazdy podziemne.

na przebudowanych stacjach ma się zmienić układ peronów, obiekty będą nowoczesne wyposażone w wiele rozwiązań elektronicznych, automatycznych, związanych także z bezpieczeństwem wchodzenia na perony. Będzie zdemontowany stary i powstanie w to miejsce nowy wiadukt na terenie gminy Sokoły.

"W zasadzie można powiedzieć, że prawie cała trasa jest już objęta pozwoleniami, czy (...) będzie objęta pozwoleniami na budowę" - powiedział wojewoda Paszkowski.

70km odcinek Czyżew-Białystok znajduje się na trasie Warszawa-Białystok. To odcinek międzynarodowej trasy Rail Baltica. Mazowieckie odcinki zmodernizowano w poprzednich latach. We wrześniu PKP PLK od Czyżewa rozpoczęło prace na podlaskim odcinku trasy. Prace będą kosztować ok. 3,5 mld zł. Ok. 3 mld z tej kwoty pochodzi z UE z programu CEF - Łącząc Europę.

PKP PLK informowały wcześniej, że inwestycja ma być gotowa w 2024 r. Według zapowiedzi, po zakończeniu prac, podróż koleją z Białegostoku do Warszawy będzie trwać krócej niż półtorej godziny.