Podlaskie: Zakończyła się rozbudowa kolejowego przejścia z Białorusią w Siemianówce

Zakończyła się rozbudowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego z Białorusią w Siemianówce (Podlaskie) - poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Trzyletnie prace modernizacyjne kosztowały blisko 28 mln zł; pieniądze w większości pochodziły z UE.

W ramach tej inwestycji na przejściu w Siemianówce, które obsługuje międzynarodowy ruch towarowy, wybudowano budynek administracyjny i budynek usługowy, lądowisko dla helikopterów, kładkę obserwacyjną i wiatę nad rampą rozładunkową. Jest tam też waga kolejowa, urządzenia do kontroli cystern i wagonów, instalacja monitoringu torów i terenu przejścia granicznego - podał PUW w komunikacie.

Nowa infrastruktura umożliwi też rozpoczęcie odpraw weterynaryjnych i sanitarnych na tym przejściu.

"To bardzo ważny projekt, który w istotny sposób wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę jakości oraz szybkości odpraw kolejowych. Wychodzimy naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i mam nadzieję, że będzie to miało swoje odzwierciedlenie w rozwoju społeczno-gospodarczym naszego regionu" - powiedział, cytowany w tym komunikacie, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Projekt "Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce" realizowany był przez trzy lata. Współfinansowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, z którego pochodziła większość pieniędzy - ponad 25 mln zł. Wkład państwa do ponad 2,7 mln zł.

Główny cel inwestycji, to szybsza odprawa towarów, co ma zachęcać przedsiębiorców do przewożenie jak największej ilości towarów koleją, a także monitoring przewożonych tamtędy ładunków.

Jak wcześniej informował PUW, to kolejny etap rozbudowy przejścia granicznego w Siemianówce, które pierwszą modernizację przeszło siedem lat temu, a ruch kolejowy w tym miejscu i przewóz towarów, zwiększa się.

